Der Countdown läuft: Die aktuellen Oberliga-Testspiele auf einen Blick

Details Montag, 28. Februar 2022 15:12

Am Wochenende 18. bis 20. März ertönt auch in den drei steirischen Oberligen wiederum der Anpfiff zur Rückrunde. Während im Süden alles den Anschein hat, dass die Fehringer sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen, deutet im Norden und im Gebiet Mitte vieles auf einen Zweikampf hin. Judenburg oder KSV Amateure bzw. Mooskirchen oder Köflach, das scheint hier die Frage zu sein. Wenngleich es aber durchaus noch anders kommen kann, als es die Tabelle derzeitig hergibt. Was dann auch für die Abstiegsfrage seine Gültigkeit besitzt. Hier schon mal die Testspielergebnisse aus der Kalenderwoche 08: 21. bis 27. Feber:

In der OLN kann man es den Obdachern durchaus zutrauen, als 'Zünglein an der Waage' aufzutreten.

Oberliga Nord Gegner Ergebnis Irdning Lassing 2:0 Bad Mitterndorf Altenmarkt 0:2 Krieglach Birkfeld 4:2 ESV Knittelfeld Bruck/Mur 1:5 Kindberg-M. St. Peter/F. 6:1 Judenburg Rottenmann 5:4 Trofaiach SC Liezen 1:4 Obdach Hitzendorf 3:2 KSV Amateure Rottenmann 0:3 Murau St. Michael 3:4 Hinterberg St. Margarethen 3:3 Unzmarkt Pöls 5:4 St. Lorenzen Thörl 2:1 Schladming Pfarrwerfen 3:1 Oberliga Mitte Bärnbach Frauental 0:4 Gratkorn Deutschfeistritz 2:1 Rebenland Tillmitsch 0:5 Frohnleiten Kainbach-H. 3:0 Tobelbad Thal 2:4 Pachern Heiligenkreuz 2:6 Straß Flavia Solva 0:1 Rein Weiz 0:5 Mooskirchen Lannach 3:1 Gabersdorf Gralla 2:1 Oberliga Süd Gleisdorf II St. Margarethen 2:0 Hartberger Am. Stegersbach 3:2 Fehring Klöch 1:5 Ilztal St. Stefan/R. 0:1 Pischelsdorf Dorf 3:1 Pöllau Hartberg/U. 1:2 Anger Rohrbach 3:3 Feldbach Hof 4:1 Waldbach Rein 2:4 Kirchberg Wolfsberg 9:2 Bad Waltersdorf Jennersdorf 1:2 Eichkögl Markt Allhau 3:1

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit