Heimdreier: Rebenland springt auf Platz sieben

Details Sonntag, 28. August 2022 11:29

Die Sportunion Rebenland gewann gegen SK Fliesen Garber Werndorf mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Ein Sieg, der noch höher hätte ausfallen können, wenn die Rieger-Elf alle Chancen verwertet hätte.

Rebenland ging nach 11 Minuten in Führung

Wie auch schon in den vergangenen Runden ging die SU Rebenland schnell in Führung. In der neunten Minute traf Jürgen Knappitsch zum 1:0. Rebenland spielte jetzt weiter mutig nach vorne und war erpicht den Vorsprung auzubauen. Aber auch der SK Werndorf versteckte sich nicht - war auch das eine oder andere mal gefährlich in der Box der Gegner anzutreffen.

Werndorf nutzte die Chancen nicht

Trotzdem mussten die Gäste den Treffer von Andraz Fridrih zum 2:0 hinnehmen (27.). Den Grundstein für den Sieg über den Gast legte Rebenland bereits in Halbzeit eins. Rebenland hatte zwar in der zweiten Hälfte noch einige Möglichkeiten, brachte diese aber nicht im Tor unter. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

SU Rebenland findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Werndorf besetzt momentan mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Für Rebenland gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag trifft SU Rebenland auf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, SK Werndorf spielt tags zuvor gegen Tus RB Rein.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Rebenland:

"Wir haben viele Möglichkeiten vergeben, nehmen den Dreier aber natürlich gerne mit. Aufgrund der Vielzahl an Chancen war das ein mehr als verdienter Sieg für uns. Jetzt ist der Bann des ersten Saisonsieges endlich gebrochen und wir konzentrieren und auf die nächste Aufgabe."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SK Fliesen Garber Werndorf, 2:0 (2:0)

27 Andraz Fridrih 2:0

9 Juergen Knappitsch 1:0

Startformationen:

Rebenland: Zan Hrastnik - Simon Sternad, Lukas Großschädl, Jürgen Knappitsch (K), Thomas Werner Strauß - David Hrastnik, Nejc Jager, Martin Aldrian, Rudolf Martin Kraner - Jaka Kuhar, Andraz Fridrih

Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak (K), Christof Hamma - Matthias Mairhofer, Thomas Hastreiter, Sebastian Kropf, Thomas Heine, Cristian Tomas Ciorcasan, Wolfgang Schwarz, Marco Nager

by René Dretnik

Foto: SU Rebenland/privat