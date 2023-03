Heimdreier: Rein jubelt dank Kohlbacher über späten Sieg

Details Samstag, 18. März 2023 00:42

Ein Tor machte den Unterschied – Tus RB Rein siegte mit 2:1 gegen SV Räder Nais Tobelbad. Die Überraschung blieb aus, sodass SV Tobelbad eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Tus Rein keinerlei Probleme mit dem Gast gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

Deni Straus (rotes Dress, bei Trofaiach 2021) knallte einen Schuss ans Aluminium

Tobelbad begann sehr stark

Der SV Räder Nais Tobelbad drückte von Beginn an auf die Tube und übte sehr viel Druck aus. Nach zwei tollen Möglichkeiten in den ersten zehn Minuten geriet der TUS RB Rein in der elften Minute ins Hintertreffen. Murat Bajraj setzte sich mit einem Dribbling durch und schob den Ball ins leere Tor. Jetzt wachten die Hausherren auf und kamen ebenfalls zu guten Chancen. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Im zweiten Spielabschnitt sahen die Besucher ein völliges anderes Heimteam. Die Elf von Coach Oliver Baumann trat viel selbstbewusster und aktiver auf, als noch in den ersten 45 Minuten. In Minute 62. traf Deni Straus nur Aluminum. Das 1:1 von Tus RB Rein bejubelte Marco Valtingoier (63.). Er köpfte nach einem Eckball den Ausgleich. In Minute 75 hatte Bajraj einen dicke Chance auf den Beinen. Er ließ sich aber im 1-gegen-1 die Schneid abkaufen und fand im Reiner Torhüter Markus Beer (nicht verwandt mit der BVB-Torhüter-Legende Teddy de Beer) seinen Meister. Er parierte die Möglichkeit mit einer unglaublichen Parade.

Der Siegestreffer für Rein fiel spät

Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Kohlbacher, der das Leder per sehenswerten Freistoß im Tor versenkte (81.) Am Schluss gewann Tus Rein gegen Tobelbad und feierte die drei Heimpunkte.

Nach dem errungenen Dreier hat Rein Position sieben der Oberliga Mitte inne. Tus RB Rein präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Tus Rein. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Rein momentan auf dem Konto.

Mit lediglich sechs Zählern aus 14 Partien steht SV Räder Nais Tobelbad auf dem Abstiegsplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Tobelbad in dieser Saison. Tobelbad musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Räder Nais Tobelbad insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Tobelbad, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Am kommenden Freitag trifft Tus RB Rein auf SV Pachern, Tobelbad spielt tags darauf gegen Rebenland.

Stimme zum Spiel:

Oliver Baumann, Trainer Rein:

"Das war der erwartet schwere Frühjahrsauftakt. Über 90 Minuten gesehen war der Sieg verdient. Tobelbad hat sich im Winter gut verstärkt, das hat man am Platz gesehen."

Heinz Thonhofer, Trainer Tobelbad:

"In der ersten Halbzeit hat Torhüter Beer die Gegner im Spiel gehalten. Im zweiten Durchgang war wir nicht mehr so nah am Mann, haben Rein zu viel Spielraum gelassen. Schade trotzdem, es wäre mehr drinnen gewesen."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SV Räder Nais Tobelbad, 2:1 (0:1)

81 Michael Kohlbacher 2:1

63 Marco Valtingoier 1:1

11 Murat Bajraj 0:1

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer, Marko Mack, Stefan Alexander Marinoiu, Marco Valtingoier, Deni Straus, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Ziga Zivko, Philipp Gerhard Pachoinig, Michael Stoimaier, Tadej Pirtovsek

Ersatzspieler: Erwin Rinner, Stefan Diensthuber, Michael Rückschloss, Valentin Strommer, Christopher Jantscher, Kilian Teissl



SV Räder Nais Tobelbad: Uros Poljanec - Ensar Konjic (K), Daniel Grössing, Amadej Ribic, Antonio Sladoja - Tim Golob, Matej Kraner, Adis Agic, Marcel Pusnik - Murat Bajraj, Kliton Stavri Bozgo

Ersatzspieler: Eldin Hodzic, Destiny Afiangbosa Ekhae, Elijah Michael Primig, Fortini Matumona, Amar Seferagic, Marvin Hasenrath







by René Dretnik

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei