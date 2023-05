Last-Minute-Remis: Otter wird zum Held von SV Tillmitsch

Details Montag, 15. Mai 2023 22:53

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen SV Gössendorf kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 2:2-Unentschieden. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Tillmitsch. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer einen klaren 3:0-Erfolg gelandet.

David Otter (hier im Duell gegen Gratkorn) rettete seinem Team in der Nachspielzeit den Sieg

Ausgeglichene Anfangsphase

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase geriet der SV Gössendorf dennoch ins Hintertreffen. David Schloffer bewies in der 22. Minute seine Goalgetterqualitäten und versenkte einen Schuss von halbrechts im linken Eck. In der 39. Minute jubelten die Tillmitscher-Fans zu früh - ein Treffer von Daniel Bernsteiner zählte wegen Abseits nicht. Die Gäste agierten nun immer mutiger und wagten sich mehr nach vorne und kamen auch zu Chancen.

Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match dann noch einen Treffer parat. Vor 300 Zuschauern markierte Anel Hukic das 1:1. Nach einem Eckball köpfter er am Fünfer ein. So stand es zur Pause stand Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

HALBZEIT in der Schotterarena in Tillmitsch! Eine ausgeglichene Partie geht in die Pause. Tillmitsch mit deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteilen tut sich aber schwer gegen die starke Defensive von Gössendorf, Torchancen herausspielen. Die Gäste aus Gössendorf treten mutig auf, kämpfen um jeden Meter und lauern auf Fehler der Panthers. Gleich geht es hier weiter in Tillmitsch. Auf weitere spannende 45 Minuten. Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Gleich nach dem Wiederbeginn verzeichneten die Gäste eine dicke Möglichkeit: Bei einem Schuss von David Ruchti aus etwa 20 Metern packte Torhüter Patrick Krenn aber sicher zu. Die Auswärtigen wurden jetzt immer abgebrühter und gingen sogar in Führung: Michael Pöschl schoß einen Freistoß unter der Mauer durch und es klingelte im Kasten (51.). Neuer Spielstand: 2:1 für den SV Gössendorf.

Jetzt warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne - zuerst scheiterte Adam Radai nach super Zuspiel von Dominik Hackinger (66.) und unmittelbar danach war es der Assistgeber der vorigen Möglichkeit, der nach einer Flanke von Kapitän Dominic Langbauer den Ball per Kopf nicht im Tor unterbrachte. In Minute 82 zimmerte Sven Dodlek einen Freistoß an das linke Lattenkreuz - es war wie verhext - der Ball wollte scheinbar nicht mehr rein.

LATTE! Dodlek schießt auf das linke Lattenkreuz. Glück für Gössendorf! Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss waren dann noch einmal die Auswärtigen dran: Raffael Horvath stand nach einem Konter mutterseelenalleine vor Krenn - der Tillmitsch-Goalie bewies aber seine Qualität und vereitelte diese gute Möglichkeit. Kurz vor Ultimo machte Immanuel Otter machte dem Gast - der sich schon über die drei Auswärtspunkte freute - noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Nach einem Eckball stichelte der Innenverteidiger den Ball ins Tor und ließ seine Mannschaft und die eigenen Fans jubeln. Schließlich gingen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und Gössendorf mit einer Punkteteilung auseinander.

So stehts um die Teams

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Tillmitsch 52 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 63 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der Oberliga Mitte. 13 Spiele währt nun für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von fünf Siegen hintereinander auszubauen.

Mit 34 ergatterten Punkten steht SV Gössendorf auf Tabellenplatz sechs. Zehn Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Gössendorf derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Gössendorf noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Aber: Die Kurve zeigt nach oben!

SV Tillmitsch stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei USV Hoome Mooskirchen vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Gössendorf SV Strass.

Stimmen zum Spiel:

Marcel Hofer, sportlicher Leiter Tillmitsch:

"Gössendorf war sehr bemüht, wir hatten nicht wirklich einen guten Tag. Unterm Strich hatten beide Teams bei zwei Treffern ein wenig Glück. Somit geht das Unentschieden in Ordnung."

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Obwohl wir erst in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen mussten, bin ich heute unglaublich stolz auf unsere junge Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir auf einem hohen Niveau spielen können. Den Zusehern wurde von beiden Seiten ein tolles und spannendes Spiel geboten."

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Gössendorf, 2:2 (1:1)

93 David Immanuel Otter 2:2

51 Michael Poeschl 1:2

45 Anel Hukic 1:1

22 David Kevin Schloffer 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - BEd David Immanuel Otter - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K) (76. Liebmann), Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac (53. Radai) , BA, David Kevin Schloffer, Aldo LLambi - Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Felix Nöhrer (58. Kolb), Florian Schmied, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch (88. Taffoli), Boris Planeta, Fabian Fleck, Fabian Riegler - David Ruchti, Anel Hukic (86- Tacheron) - Michael Pöschl (58. Horvath)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

