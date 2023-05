Rebenland holt mit Last-Minute einen Punkt in Gabersdorf

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 18:33

Im Spiel von USV Gabersdorf gegen Rebenland gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Gabersdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass USV Fliesen Klampfer Gabersdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Rebenland dreht Spiel

Markus Schuster witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für USV Gabersdorf ein (22.). In der 36. Minute erzielte Amer Habibovic das 1:1 für SU Rebenland. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der Gast das 2:1 nach (45.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Rebenland, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Marco Luttenberger glich nur wenig später für Gabersdorf aus (51.). Dass USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Federer, der in der 78. Minute zur Stelle war. Für SU Rebenland reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Habibovic den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (94.) Letztlich trennten sich USV Gabersdorf und Rebenland remis.

Starke Offensive

Gabersdorf befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Offensiv konnte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in der Oberliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat USV Gabersdorf derzeit auf dem Konto. Gabersdorf wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SU Rebenland rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Vier Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen hat Rebenland momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ SU Rebenland zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf tritt am kommenden Freitag bei SK Fliesen Garber Werndorf an, Rebenland empfängt am selben Tag ATUS Bärnbach.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang ZIrngast (Trainer Gabersdorf): "Natürlich sind wir mit dem Remis überhaupt nicht zufrieden. Wir kassieren viel zu viele und zu leichte Gegentreffer. Das müssen wir abstellen. Die zweite Halbzeit war insgesamt in Ordnung, wir müssen aber bis zur letzten Minute konzentriert bleiben, damit wir nicht den Ausgleich kassieren."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SU Rebenland, 3:3 (1:2)

94 Amer Habibovic 3:3

78 Philipp Federer 3:2

51 Marco Luttenberger 2:2

45 Juergen Knappitsch 1:2

36 Amer Habibovic 1:1

22 Markus Schuster 1:0

