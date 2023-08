Strass holt den ersten Saisonsieg - gebrauchter Tag für Gratkorn [Video]

Details Samstag, 19. August 2023 09:16

Am Freitag fand ein packendes Fußballspiel zwischen dem FC Gratkorn und dem SV Strass statt, das die Zuschauer auf den Rängen in Atem hielt. Das Stadion war mit Fans beider Mannschaften gefüllt, die gespannt darauf warteten, wie sich die Begegnung entwickeln würde. Am Ende setzten sich die Gäste mit 2:0 durch.

Josef Tausendschön markierte den Siegestreffer

Elvedin Dzinic musste nach 15 Minuten verletzt raus

Von Anfang an zeigten beide Teams ihre Entschlossenheit und kämpften hart um die Kontrolle des Spiels. Der SV Strass setzte von Beginn an auf einen starken Angriff und versuchte, die Verteidigung des FC Gratkorn zu überwinden. In der 20. Minute gelang es Amar Jamakovic schließlich, einen präzisen Schuss abzugeben, der unhaltbar im Tor des FC Gratkorn einschlug. Die mitgereisten Fans des SV Strass jubelten lautstark über die frühe Führung ihres Teams.

Trotz des Rückschlags ließ der FC Gratkorn nicht locker und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Die Spieler setzten auf schnelle Pässe und konstruktive Angriffe, doch die Abwehr des SV Strass stand stabil und ließ nur wenige gefährliche Chancen zu. Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Halbzeitpause, in der die Trainer ihre Mannschaften auf die zweite Halbzeit einschworen.

Strass machte hinten dicht

Die zweite Halbzeit begann mit viel Spannung, und der SV Strass setzte seine offensive Strategie fort. In der 54. Minute ereignete sich ein denkwürdiger Moment: Josef Tausendschön vom SV Strass nahm sich ein Herz und zimmerte einen beeindruckenden Schuss vom 16er in das Netz des FC Gratkorn. Der Jubel der Gästefans kannte keine Grenzen, als der SV Strass seine Führung auf 2:0 ausbaute.

Der FC Gratkorn kämpfte unermüdlich weiter, um die Wende herbeizuführen. Es gab einige gefährliche Szenen vor dem Tor des SV Strass, aber die präzise Abwehrarbeit der Gäste vereitelte die Bemühungen der Heimmannschaft. Trotz des kämpferischen Einsatzes gelang es dem FC Gratkorn nicht, den Rückstand zu verkürzen.

Am Ende siegte der SV Strass verdient mit 2:0 gegen den FC Gratkorn. Die Spieler des SV Strass feierten gemeinsam mit ihren Fans den Sieg, während die Spieler des FC Gratkorn trotz der Niederlage stolz auf ihre Leistung waren. Dieses Spiel wird zweifellos als eine erinnerungswürdige Begegnung in die Fußballgeschichte eingehen.

Am kommenden Freitag trifft Gratkorn auf SV Pachern, SV Strass spielt am selben Tag gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Bemühtes Spiel, in dem hochkarätige Chancen leider liegen gelassen wurden. Die Gegentore resultierten aus vermeidbaren Standardsituation und der Kaltschnäutzigkeit des Gegners. Ein unterm Strich gebrauchter Abend an dem mit Sicherheit mehr möglich gewesen wäre. Nun gilt es, die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen um nächste Woche das erste Mal in dieser Saison anschreiben zu können!"

Manuel Trummer, Kapitän Strass:

"Wir sind diesmal sehr kompakt und stabil gestanden. Leider hat sich unser Spielertrainer nach 15 Minuten verletzt. Nach dem 1:0 haben wir trocken weitergespielt, haben keine Chancen zugelassen. Das 2:0 war dann der Garant für den Sieg, Gratkorn hat versucht mit hohen und weiten Bällen zum Erfolg zu gelangen. Wir haben unser Spiel aufs Kontern verlagert. Nach der bitteren Pleite in Unterpremstätten sind wir zufrieden, dass wir den ersten Dreier eingefahren haben."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Strass, 0:2 (0:1)

54 Josef Tausendschoen 0:2

20 Amar Jamakovic 0:1

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Patrik Lukacs , BSc, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Japhet Leutchie, Mag. Oliver Egger, Daniel Druckeschitz, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann

Ersatzspieler: Lan Vunderl, Florian Felix Maier, Sebastian Schauzer, Ardit Krasniqi, Aldin Husetovic

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Leon Sakac, Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic - Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Miha Leskovar, Lukas Andreas Robier, Paul Lausegger -

Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Marvin Kargl, Elias Jarz, Florian Lenz, Gabriel Wolf, Nermin Sijamhodzic

by René Dretnik

Foto: SV Straß

