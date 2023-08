Unglaubliche Partie: Zwei Treffer in der Nachspielzeit - Strommer schießt TuS Rein zum Sieg bei Rebenland

Details Samstag, 19. August 2023 10:39

In einem hochspannenden Fußballspiel zwischen der SU Rebenland und dem TUS Installationen Beranek Rein behauptete sich der Gast knapp mit 4:3 und sicherte sich somit den Sieg. Die Zuschauer wurden Zeugen eines aufregenden Spiels, das durch zahlreiche Tore und dramatische Wendungen geprägt war.

Offener Schlagabtausch

Der TUS Installationen Beranek Rein ging früh in Führung, als Philiop Pachoinig in der 6. Minute das 0:1 erzielte. Die Gäste starteten mit einem starken Angriff und setzten die Heimmannschaft früh unter Druck. Die SU Rebenland ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. Sascha Pressnitz gelang es in der 25. Minute, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen, was die Stimmung im Stadion anheizte.

Die Gäste ließen jedoch nicht locker und konnten ihre Führung wiederherstellen. In der 33. Minute traf Daniel Krenn zum 1:2 für den TUS Installationen Beranek Rein. Moritz Görgl baute die Führung in der 38. Minute sogar auf 1:3 aus, was den TUS Installationen Beranek Rein mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause schickte.

Die zweite Halbzeit begann ebenso aufregend wie die erste. Roland Weber von der SU Rebenland erzielte in der 55. Minute einen Treffer und verkürzte den Rückstand auf 2:3. Die Heimmannschaft gab sich nicht geschlagen und kämpfte um den Ausgleich.

Dramatische Schlussphase

Die Partie wurde in den Schlussminuten noch dramatischer. In der 93. Minute gelang Roland Weber von der SU Rebenland ein weiteres Tor, das den Ausgleich zum 3:3 markierte. Die Spannung war förmlich greifbar, als beide Mannschaften auf der Suche nach dem entscheidenden Treffer waren.

In der 95. Minute konnte schließlich Valentin Strommer für den TUS Installationen Beranek Rein treffen und das Spiel mit 4:3 für seine Mannschaft entscheiden. Die Gäste feierten den knappen Sieg, während die Spieler der SU Rebenland trotz der Niederlage für ihre kämpferische Leistung Anerkennung erhielten.

Insgesamt war dieses Spiel ein echter Krimi, der den Zuschauern ein Wechselbad der Emotionen bot und bis zur letzten Minute spannend blieb.

Am kommenden Freitag trifft Rebenland auf SC PORR Unterpremstätten, TuS Installationen Beranek Rein spielt am selben Tag gegen SVU Tondach Gleinstätten.

Stimmen zum Spiel:

Christian Stibler, Obmann Rebenland:

"In einem Spiel, geprägt von katastrophalen Abwehrfehlern und Präsenten konnte Rein ein Geschenk mehr annehmen und mit der letzen Möglichkeit das Spiel gewinnen. Wir sind mit der spielerischen Leistung überhaupt nicht zufrieden, die Mannschaft bewies Charakterstärke mit der Aufholjagd in der zweiten Hälfte. Leider hat sich das Team mit einem unnötigen Eckball in letzter Sekunde selbst bestraft. Ich erwarte mir eine Reaktion von der Mannschaft in den nächsten Spielen."

Oliver Baumann, Trainer Rein:

"So ein Spiel lässt einen Trainer 10 Jahre altern. Wir haben das Spiel bis Minute 55 klar bestimmt, durch den Anschlusstreffer den Gegner zum Leben erweckt. Zwei Geschenke bei Gegentoren verteilt und schlussendlich mit dem Luck Punch in der 95. Minute den, meiner Meinung nach, über die gesamte Spieldauer hinweg verdienten Sieg geholt. Kompliment an Rebenland, haben vor allem nach dem 2:3 alles in die Waagschale geworfen und nicht aufgegeben!"

Oberliga Mitte: SU Rebenland – TuS Installationen Beranek Rein, 3:4 (1:3)

95 Valentin Strommer 3:4

93 Roland Weber 3:3

55 Roland Weber 2:3

38 Moritz Goergl 1:3

33 Daniel Krenn 1:2

25 Sascha Pressnitz 1:1

6 Philipp Gerhard Pachoinig 0:1

Aufstellungen:

SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad, Luka Vindis - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Tsogtbayar Batbayar, Rudolf Martin Kraner, Tobias Oswald - Rok Koren, Sascha Pressnitz, Roland Weber

Ersatzspieler: Dominik Krainer, Kevin Skerget, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Simon Weiland

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Moritz Görgl, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Florian Steinscherer - Philipp Gerhard Pachoinig, Daniel Krenn, Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Erwin Rinner, Christopher Jantscher, Ziga Zivko, Valentin Strommer, Patrick Moisenbichler, Dominik Strommer

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

