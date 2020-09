Pruggern feiert Kantersieg beim WSV Liezen

Details Sonntag, 27. September 2020 10:05

In der 5. Runde der Unterliga Nord A duellierten sich der Tabellenelfte WSV Liezen und der Tabellenfünfte SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern. In der letzten Runde verlor WSV Liezen mit 0:3 gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg. Die Pruggerer konnten sich mit 5:1 klar durchsetzen. Bei den Liezenern gab es unter der Woche einen Trainerwechsel. Der neue Mann an der Seitenlinie anstatt Helmut Edelmaier wird nächste Woche präsentiert.

Christoph Schwarz bringt SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern früh in Front

WSV Liezen kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten, bekommt vom Gegner aber einen schnellen Dämpfer verpasst. Christoph Schwarz zeigt nach 5 Minuten nach schönem Alleingang keine Nerven und stellt auf 0:1. Mit der Führung im Rücken will Pruggern nachlegen, doch es fällt der Ausgleich. Stefan Werner Hintsteiner drückt das runde Leder ins Eckige - neuer Spielstand nach 19 Minuten: 1:1. Damit ist wieder alles offen. WSV Liezen ist dann das bessere Team. Allerdings sind es die Pruggerer, die in Führung gehen. Mario Köll lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 34 zum 1:2. Damit ist das Spiel gedreht. Und es sollte noch dicker kommen. Kurz darauf steht es nämlich 3:1 für die Gäste. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Pruggern in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die das Spiel entscheiden wollen. Mario Gruber befördert in der 50. Minute den Ball über die Linie und stellt nach einem schönen Angriff über die Seite auf 1:4. In Minute 61 fasst sich Daniel Köll ein Herz und verwertet nach einem Eckball per Kopf und vida Innenstange zum 1:5. Das ist gleichzeitig der Endstand. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Pruggern darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Amandus Stangl (Sektionsleiter WSV Liezen): "Die Niederlage ist sehr bitter. Wir müssen uns da auch sicher noch einmal drüber unterhalten, warum wir gut angefangen haben, aber nicht weiter zulegen konnten."