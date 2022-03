Stainach-Grimming feiert ungefährdeten Sieg über Wartberg

Details Samstag, 19. März 2022 18:22

Am Samstag verbuchte SV Stainach-Grimming einen 3:1-Erfolg gegen Atus Wartberg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Stainach-Grimming löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Die erste Halbzeit hat für das Publikum zwar keine Tore parat, allerdings viele Torchancen. Nach neun Minuten etwa treffen die Stainacher zum Beispiel die Latte. Kurz darauf eine Einzelaktion von Stadler, der dann aber aus kurzer Distanz scheitert. Die Wartberger hingegen tun sich schwer. Dann versucht sich Blazevic, nachdem man ihn super in Szene gesetzt hatte, doch das Leder will nicht ins Tor. Immer wieder finden sich die Stainacher vor dem gegnerischen Tor, doch es bleibt vorerst beim 0:0.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten, doch dieses Mal fallen auch Tore. Das 1:0 von Stainach-Grimming stellt schließlich Martin Neuper sicher (51.) - er trifft nach einem Eckball per Kopf. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Marijan Blazevic braucht nach einem schönen Heber nur noch einschieben. In der 67. Minute ist das Doppelpack des Torjägers perfekt. Damit steht es 3:0 und das Spiel ist entschieden. Daran ändert auch das 1:3 der Wartberger nichts mehr.

Stainach stabilisiert nach dem Erfolg über Atus Wartberg die eigene Position im Klassement. Die Saison von SV Stainach-Grimming verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Stainach-Grimming befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

34 Tore kassierte Wartberg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Nord A. Atus Wartberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Wartberg alles andere als positiv. Zuletzt war bei Atus Wartberg der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Stainach tritt am kommenden Samstag bei SV Union Haus/E. an, Wartberg empfängt am selben Tag SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

Unterliga Nord A: SV Stainach-Grimming – Atus Wartberg, 3:1 (0:0)

51 Martin Neuper 1:0

57 Marijan Blazevic 2:0

66 Marijan Blazevic 3:0

88 Dominik Zeilbauer 3:1