ESV Mürzzuschlag jubelt nach knappem Sieg über Stainach-Grimming frühzeitig über Meistertitel

Details Montag, 22. Mai 2023 08:32

Geschafft! Der ESV Sparkasse Mürzzuschlag ist Meister - man trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Stainach-Grimming davon. Vollends überzeugen konnte ESV Mürzzuschlag dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte Stainach-Grimming einen 1:0-Sieg gefeiert. Den Mürztalern wirds egal sein, denn drei Runden vor Schluss ist ihnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen.

Die Mürzzuschlager sind zwar schon in der ersten Halbzeit das dominante Team, doch Stainach macht es den Gastgeber schwer. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Im zweiten Duchgang ändert sich wenig am Spielcharakter. Dominik Taferner brach für Mürzzuschlag den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung - er staubt nach einem Kopfball aus kürzester Distanz ab. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Tabellenprimus und Stainach-Gr. aus.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ESV Sparkasse Mürzzuschlag 56 Zähler zu Buche. Bei den Gastgebern greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 32 Gegentoren stellt ESV Mürzzuschlag die beste Defensive der Unterliga Nord A. Zuletzt lief es erfreulich für Mürzzuschlag, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SV Stainach-Grimming rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 36 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Stainach-Grimming verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und elf Niederlagen. Stainach-Gr. ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Freitag tritt ESV Sparkasse Mürzzuschlag bei FC VIVAMAYR Ausseerland an, während SV Stainach-Grimming einen Tag später SV Union Haus/E. empfängt.

Unterliga Nord A: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – SV Stainach-Grimming, 1:0 (0:0)

61 Dominik Taferner 1:0

