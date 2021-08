In der Bredouille: Für Bad Blumau gibt es auch gegen Weiz II nichts zu erben

Details Samstag, 28. August 2021 14:45

Der Start ins neue Spieljahr geht für den USC Bad Blumau mit dem 0:2 gegen die Reserve vom SC Weiz vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holt Bad Blumau nicht einen Zähler. Demnach wird es doch langsam Zeit, ansonsten droht in Kürze die rote Laterne. Die Weizer ihrerseits mischen voll mit bei den interessanten Plätzen. Was eine sehr positive Momentaufnahme darstellt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich die Weizer dort auch behaupten können.

Weiz II legt die Basis zum Erfolg

Den jungen Weizern gelingt es auch im dritten Saisonspiel Punkte ins Trockene zu bringen. Was mit sich bringt, dass die Bytyqi-Truppe weiter ganz vorne in der Tabelle mitmischt. Mausert sich da etwa still und leise ein Geheimfavorit heraus? Das Spiel ist gerade einmal 9 Minuten alt, schon steht es 0:1. Silvio Derler ist es, der für die Weizer Führung Sorge trägt. Was das Angriffsspiel der Gäste nachfolgend so richtig in Schwung bringt. Im Gegensatz zu den noch punktelosen Hausherren, die in der Offensive doch Defizite aufweisen. In der 31. Minute zappelt das Spielgerät zum zweiten Mal im Bad Blumauer Kasten. Diesmal ist es der 19-jährige Stefan Harb, der mit dem 0:2 zu Torehren gelangt. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Bad Blumau ist nun das federführende Team

Der ohnedies verunsicherte Gastgeber versucht sich dann im zweiten Durchgang noch einmal aufzuraffen. Es gelingt auch, sich wesentlich formatfüllender ins Bild zu stellen. Die Gäste beschränken sich darauf den Vorsprung zu verwalten bzw. die drei Punkte in trockene Tücher zu bringen. Die Handler-Schützlinge sind nun wesentlich öfter in der Box der Weizer zu finden. Woran es aber einmal mehr mangelt ist die Kaltblütigkeit beim Torabschluss. So kommt es, dass die Gäste zwar wanken, aber gefallen ist man nicht. Die Partie geht hart geführt aber nicht unfair über die Bühne. Der Unparteiische zückt gleich siebenmal den gelben Karton. Was dann aber keinen Einfluss hat auf den 0:2-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Sinan Bytyqi, Trainer Weiz II:

"Wir haben richtig gut in das Spiel gefunden. Was dann auch der Hauptgrund war, für unseren Auswärtsieg. In der zweiten Hälfte sind wir unter Druck geraten. Aber die Burschen haben das richtig gut gemacht."

Unterliga Ost: USC Rogner Bad Blumau – SC ELIN Weiz II, 0:2 (0:2)

9 Silvio Derler 0:1

31 Stefan Harb 0:2

by: Ligaportal/Roo

