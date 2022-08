Dreifacher Trdan bringt Rohrbach den Sieg gegen Bad Blumau

Details Sonntag, 21. August 2022 17:14

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für USC Rogner Bad Blumau gehörig missglückt. Mit 3:5 musste man sich SV Schermann Erdbau Rohrbach geschlagen geben. Mann des Tages war Gasper Trdan - er traf dreimal.

Gasper Trdan war nicht zu stoppen

Die Hausherren hatten einen Blitzstart - ein Eigenfehler der Verteidigung wurde eiskalt ausgenutzt - Marco Wieser brachte sein Team in der vierten Minute nach vorn. Rohrbach drückte jetzt und wollte den Sack noch schneller zumachen - erspielte einige Chancen - ein Tor lag in der Luft. In Minute 16 gelangte eine Flanke in den 16er und Alvaro Antonio Pichardo Mendes nickte zum 2:0 ein.

Für ruhige Verhältnisse sorgte Gasper Trdan, als er das 3:0 für SV Rohrbach besorgte (23.). Der Slowene vollendete nach einem schönen Eckballtrick. Doch zum Erstaunen der 150 Zuseher kamen jetzt auch mal die Gäste dran. Nach einem Pass in die Tiefe sprintete Sebastian Rauer alleine aufs Tor zu und ließ seinem Gegenüber keine Chance (28.).

Jetzt wurde es noch einmal richtig spannend - in Minute 39 bejubelte Bad Blumau das 2:3. Diesmal war es David Drozdik, der sich nach einem Pass in die Tiefe im 1-gegen-1 durchsetzte. Rohrbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine - die Partie war wieder offen.

Zweimal führte der selbe Eckballtrick zu einem Treffer

In der zweiten Hälfte versuchte Rohrbach wiederum den selben Eckballtrick wie in Durchgang eins - und es klappte. Trdan erhöhte auf 4:2 (60.). Die Antwort der Gäste folgte postwenden - Rauer drückte den Ball über die LInie und der USC Rogner Bad Blumau rückte wieder ein wenig an SV Schermann Erdbau Rohrbach heran (61.). In der 77. Minute pfiff der Unparteiische einen Elfmeter und Trdan verwertete diesen gekonnt zum 5:3. Das war auch gleichzeitig der Endstand.

Bei SV Schermann Erdbau Rohrbach präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). SV Rohrbach nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Wann bekommt Bad Blumau die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Rohrbach gerät man immer weiter in die Bredouille. Einen klassischen Fehlstart legte USC Rogner Bad Blumau hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft SV Schermann Erdbau Rohrbach auf FC Pinggau-Friedberg, USC Bad Blumau spielt am selben Tag gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen.

Stimme zum Spiel:

Martin Fink, Obmann Rohrbach:

"Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wir haben nach dem 3:0 einige Chancen vergeben und der Gegner ist auf 3:2 herangekommen. Bei uns fehlten vier Stammspieler wegen einer Hochzeit, deshalb sind wir natürlich mit dem Ergebnis zufrieden."

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – USC Rogner Bad Blumau, 5:3 (3:2)

77 Gasper Trdan 5:3

61 Sebastian Rauer 4:3

60 Gasper Trdan 4:2

39 David Drozdik 3:2

28 Sebastian Rauer 3:1

23 Gasper Trdan 3:0

16 Alvaro Antonio Pichardo Mendes 2:0

4 Marco Wieser 1:0

Startformationen:

Rohrbach/L.: David Krug - Fabian Peinthor, Daniel Reiterer, Roland Lechner (K) - Florian Wukits, Gasper Trdan, Jan Rosenzopf, Enes Rujovic - Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Jannik Andiel, Marco Wieser

Bad Blumau: Simon Csecsinovits, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, David Drozdik, Sebastian Rauer, Jakob Janser, Norbert Bager, Lukas König, Christian Taucher (K), Tobias Lechner

by René Dretnik