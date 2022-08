Siegestreffer in der 93. Minute: Gutenberg sitzt gegen Burgau am längeren Ast

Details Samstag, 27. August 2022 10:10

SV Gutenberg und SC Profi Max Burgau lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete.

Es kommt zum offenen Schlagabtausch

Lorenz Brander brachte Gutenberg in der 17. Minute in Front. Maximilian Paugger traf zum 1:1 zugunsten von SC Burgau (27.). Der Treffer zum 2:1 sicherte SV Gutenberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Brander in diesem Spiel (31.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mateo Supljika witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für SC Profi Max Burgau ein (46.).

Lorenz Brander trifft in der 93. Minute

Christopher Feiner versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von Gutenberg. Das Heimteam fand zurück ins Spiel und das mit einem Paukenschlag. Brander (72./93.) und Daniel Wolf (75.) trafen und drehten die Partie auf 5:4. Die Zeichen standen auf Sieg für SC Burgau, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Lastminute-Niederlage.

Bei den Gästen präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13).

SV Gutenberg ist jetzt mit vier Zählern punktgleich mit SC Profi Max Burgau, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 8:12 auf dem zehnten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am nächsten Samstag reist Gutenberg zur Zweitvertretung von SC ELIN Weiz, zeitgleich empfängt SC Burgau USC Rogner Bad Blumau.

Stimme zum Spiel:

Peter Reiter, Trainer Gutenberg:

"Das war eine Hochschaubahn der Gefühle. Wir haben zweimal geführt, dann waren wir mit zwei Toren in Rückstand. Und dann kommt noch der Ausgleich und in der 93. Minute der Siegestreffer. Freut mich irrsinnig für unsere super Truppe."

Startformationen:

Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Florian Hutter (K), Tobias Wiener, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Lukas Oberlojer, Elias Jud

Burgau: Tarik Sivic - Franjo Pintaric, Matthias Kummer, Cosmin-Adrian Luput, Maximilian Paugger - Markus Trummer (K), Janik Laschet, Bruno Piskac, Istvan Balla, Mateo Supljika - Christopher Feiner



Alpenstadion, 150 Zuseher, SR: Klaus Temmel

by: Roo

Unterliga Ost: SV Gutenberg – SC Profi Max Burgau, 5:4 (2:2)

93 Lorenz Brander 5:4

75 Daniel Wolf 4:4

72 Lorenz Brander 3:4

67 Markus Trummer 2:4

49 Christopher Feiner 2:3

46 Mateo Supljika 2:2

31 Lorenz Brander 2:1

27 Maximilian Paugger 1:1

17 Lorenz Brander 1:0