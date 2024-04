SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal triumphiert über Union Gross Steinbach mit 6:0

Details Sonntag, 28. April 2024 15:20

Das Aufeinandertreffen zwischen Union Gross Steinbach und SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit, als Ilztal das Spiel mit einer beeindruckenden Leistung und einem klaren 6:0-Sieg dominierte. Das Hinspiel gegen Gr. Steinbach hatte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Seit Monaten hat SVU Ilztal reichlich Gründe um zu feiern - man ist voll im Aufstiegsrennen

Zur Pause führte der Favorit mit 3:0 - alles klar für die Bruckner Truppe

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels setzte Ilztal mit schnellen Angriffen und präzisen Pässen Gross Steinbach unter Druck. In der 10. Minute gelang es Ilztal, die Führung zu übernehmen, als ein geschickter Spielzug zu einem Torerfolg führte.

TOOOORRR -Schuss Nr.23 vom 16er genau ins Eck! Neutral 9, Ticker-Reporter

Ein Abwehrfehler seitens Gross Steinbach ermöglichte Ilztal, in der 37. Minute das 2:0 zu erzielen. Nur eine Minute später schloss Ilztal erneut erfolgreich ab, dieses Mal durch Schmallegger, der das dritte Tor für sein Team erzielte. Mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ging Ilztal in die Halbzeitpause, während Gross Steinbach mit einem Rückstand konfrontiert war und sich bemühte, eine Antwort zu finden - das Ergebnis war jedoch hoch, denn der Gastgeber wußte durchwegs zu gefallen.

Am Ende war das halbe Duzend voll - mit sechs Toren fährt der Gast nach Hause

Die zweite Halbzeit brachte keine Erleichterung für Gross Steinbach, da Ilztal weiterhin das Tempo diktierte und seine Überlegenheit auf dem Spielfeld demonstrierte. Trotz einiger taktischer Wechsel seitens Gross Steinbach konnte das Team den starken Angriffen von Ilztal wenig entgegensetzen. In der 78. Minute gelang es Ilztal erneut, das Netz zu finden, als Koller mit einem präzisen Schuss das vierte Tor erzielte. Ilztal behielt die Kontrolle über das Spiel und erhöhte in der Schlussphase durch Tore von Pertl und Schnur auf ein überzeugendes 6:0.

Tor, Toor, Tooor für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zum 0:6-Schnur super rausgespielt Neutral 9, Ticker-Reporter

Gross Steinbach hingegen fand keine Antwort auf die offensive Wucht und die solide Verteidigung von Ilztal. Trotz einiger vielversprechender Momente gelang es Gross Steinbach nicht, das Spiel zu drehen oder die Überlegenheit des Gegners zu brechen - auch ein Ehrentreffer blieb dem Team verwehrt.

Mit dem Spielende fuhr SVU Ilztal einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Union Gross Steinbach klar, dass gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal heute kein Kraut gewachsen war.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gross Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem der Gastgeber die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Gr. Steinbach aktuell den achten Rang. In der Defensivabteilung von Union Gross Steinbach knirscht es trotzdem gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

55 Gegentreffer musste das Team in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich die Heimmannschaft schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Union Gross Steinbach sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal 44 Zähler zu Buche. Bei SVU Ilztal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 21 Gegentoren stellt das Team die beste Defensive der Unterliga Ost. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SVU Ilztal zu besiegen.

Am kommenden Samstag trifft Gross Steinbach auf SV Schermann Erdbau Rohrbach, SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal spielt tags zuvor gegen USV Pöllauberg.

Stimme zum Spiel

Markus Bruckner - Trainer Ilztal

"Dieses Ergebnis ist schon wirklich hoch - das Momentum war durch das frühe Tor auf unserer Seite. Ganz ehrlich, Groß Steinbach hat im Mittelfeld richtig gefällig gespielt. Ich möchte mir nicht ausdenken was passiert wäre, wenn sie bei 2:0 den Anschlustreffer machen. Zeitweise hatten sie ja sogar mehr Spielanteile - man merkte aber, dass mit dem 3:0 für uns die Luft beim Gegner dann doch draußen war. Ich möchte einmal Marco Klamminger hervorheben - wenn er gut drauf ist, wie in diesem Spiel, dann ist er ein Spieeler, der in der Unterliga den Unterschied macht.

Ich denke diese Liga wird bis bis zur letzten Runde spannend werden und es kommt zum Showdown. Im Moment läuft es für uns."

Aufstellungen: Gross Steinbach: Attila Soos, Max Pilz, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Jürgen Wilfling, Claudio Azola, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt, Florian-Johannes Welser, Philipp Welser

Ersatzspieler: Manuel Maier, Rene Krenn, Michael Klinger, Matthias Josef Voit, Richard Ertl, Oliver Paier

Trainer: Markus Rechling

Ilztal: Robert Wenig - Jens Hölzl, Rene Flatschacher, Stefan Fritz, Nicola Kolenz - David Kulmer (K), Heiko Hölzl, Jonas-Valentin Schnur, Marco Schmallegger - Dominik Jakob, Marco Klamminger

Ersatzspieler: Markus Lipp, Bernhard Koller, Stefan Romen, David Windhaber, Benjamin Spreitzhofer, Lukas Pertl

Trainer: Marcus Bruckner Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 0:6 (0:3)

94 Jonas-Valentin Schnur 0:6

84 Lukas Pertl 0:5

78 Bernhard Koller 0:4

38 Marco Schmallegger 0:3

37 Marco Klamminger 0:2

10 Marco Klamminger 0:1

