Pinggau-Friedberg triumphiert mit 3:1 gegen Dechantskirchen - Derbysieg nach starker erster Halbzeit

In einem packenden Duell setzte sich der FC Pinggau-Friedberg zuhause mit einem klaren 3:1 gegen den USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen durch. Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam mit einem komfortablen 3:0, bevor Dechantskirchen in der zweiten Hälfte den Ehrentreffer erzielte. Das Spiel zeigte von Anfang bis Ende eine spannende Dynamik, die die Zuschauer begeisterte - das Heimteam zeigte sich in guter Form.

Pinggau - Friedberg spielt eine tolle Saison und feierte bereits zehn Saisonsiege und steht auf dem 5.Platz der Unterliga Ost

Früher Vorsprung für Pinggau-Friedberg im Derby

Der FC Pinggau-Friedberg legte einen Blitzstart hin und dominierte das Spielgeschehen von Beginn an. Bereits in der 17. Minute brachte Alexander Schmutzer das Heimteam mit einem präzisen Treffer in Führung. Die Führung gab Pinggau-Friedberg zusätzlichen Schwung, und nur eine Minute später, in der 18. Minute, konnte Istvan Roth die Führung auf 2:0 ausbauen.

Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung und setzten Dechantskirchen unter ständigen Druck. Dieser Druck führte in der 45. Minute, kurz vor der Halbzeitpause, zu einem weiteren Tor für Pinggau-Friedberg durch Lukas Höller, was den Halbzeitstand auf 3:0 setzte.

Dechantskirchen kämpft sich zurück, aber Pinggau-Friedberg hält Stand

Nach der Pause kam Dechantskirchen besser ins Spiel und suchte nach Wegen, um den Rückstand zu verringern. Ihre Bemühungen trugen in der 50. Minute Früchte, als Georg Kogler nach einem geklärten Eckball vom 16er abzog und den Ball zum 3:1 im Netz unterbrachte.

Trotz des Anschlusstreffers gelang es Dechantskirchen nicht, die solide Verteidigung von Pinggau-Friedberg weiter zu durchbrechen. Beide Teams nahmen im weiteren Verlauf des Spiels mehrere Wechsel vor, um frische Kräfte zu bringen und taktische Anpassungen vorzunehmen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen von Dechantskirchen geprägt, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch Pinggau-Friedberg verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für Pinggau-Friedberg, das damit wichtige Punkte sicherte und ein Derbysieg ist ja ohnehin immer etwas besonderes.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pinggau-F. : Dechantskirchen - 3:1 (3:0)

50 Georg Kogler 3:1

45 Lukas Höller 3:0

18 Istvan Roth 2:0

17 Alexander Schmutzer 1:0

