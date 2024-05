Ilztal holt drei weitere Punkte - 4:1 in Pircha und weiterhin Tabellenführer

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 22:19

In einem aufregenden Match der 22. Runde in der Unterliga Ost besiegte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal das Heimteam USV BT-Group Pircha mit 4:1. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs entfachte die Partie nach der Pause ein wahres Feuerwerk an Toren, bei dem man eiskalt vor dem Tor der Gleisdorfer agierte.

Erste Halbzeit: Viele Chancen, keine Tore - vor 400 Zuschauern steht es 0:0

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo, wobei beide Teams in den Anfangsminuten gute Chancen hatten. Bereits in der dritten Minute zwang ein Schuss von Rene Flatschacher für Ilztal den Pircha Torwart David Sitar zu einer ersten Parade, was direkt zu einem Eckball führte. Ilztal machte weiter Druck und hatte in der achten Minute durch Kulmer eine weitere Großchance, die jedoch vom Torwart abgewehrt wurde. Pircha antwortete schnell und erzeugte in der 19. Minute durch Almer eine gefährliche Situation, dessen Schuss knapp über das Tor ging.

Nach einer halben Stunde prüfte Thomas Kollmann den Iltzal Keeper Wenig und der hielt ebenso ausgezeichnet wie sein Gegenüber. Abdelaziz Darouich hatte dann Sekunden vor dem Abpfiff die Führung für Pircha endgültig auf dem Fuß, jedoch nstrich sein Schuss knapp an der Stange vorbei.

So ging es ohne Tore vor 400 Zuschauern in die Pause.

Zweite Halbzeit: Ilztal konzentriert vor dem Tor und sichert den Sieg

Nach der Pause nahm das Spiel eine dramatische Wendung, als Marco Klamminger in der 49. Minute mit einem Traumschuss Ilztal in Führung brachte. Die Gäste bauten ihre Führung in der 52. Minute aus, als Dominik Jakob nach einem Konter und einem präzisen Stangelpass von Kulmer das 0:2 erzielte. Ilztal behielt die Kontrolle und Jakob verdoppelte seinen Tageserfolg in der 58. Minute mit einem weiteren Tor, das durch einen ausgeklügelten Doppelpass mit Klamminger vorbereitet wurde - nun führte der Aufstiegsaspirant mit 3:0!

Das Spiel war weiterhin ausgeglichen, denn Pircha gab nicht auf.

Pircha, die bis dahin schon einige Gelegenheiten hatten, schaffte es in der 60. Minute durch einen Kopfball von Thomas Kollmann, den Rückstand zu verkürzen. Doch jede Hoffnung auf ein Comeback wurde zunichte gemacht, als David Kulmer in der 74. Minute für Ilztal das entscheidende vierte Tor schoss. Pircha spielte in diesem Spitzenspiel über die gesamte Spielzeit konsequent mit, Ilztal machte die Tore - Chancen waren für beide Teams vorhanden!

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg für die Gäste von SVU Ilztal, die ihre Überlegenheit in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll unter Beweis stellten. Trotz eines kämpferischen Auftritts konnte Pircha die Effizienz und die spielerische Qualität von Ilztal nicht überwinden, was das Ergebnis letztlich widerspiegelte.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Ilztal hat die schwere Hürde Pircha genommen und bleibt weiterhin Tabellenführer. Erst zwei Niederlagen musste man in dieser Saison hinnehmen. Man ist auf dem Weg in die Oberliga. Pircha kann für die nächste Saison in der Unterliga planen. Der Abstand auf das Trio in der Spitze ist mittlerweile zu groß.

Pircha reist in der nächsten Runde nach Groß Steinbach. Ilztal empfängt Dechantskirchen zu einem weiteren Duell- man kämpft mit Pischelsdorf und Rohrbach um die Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Matthias Kulmer - Co Trainer - Ilztal

"In der ersten Halbzeit haben wir gut angefangen- aber auch Pircha ist ebenfalls gut im Spiel angekommen. Das Unentschieden zur Halbzeit passte meiner Meinung nach. Nach der Pause fiel dann das 1:0 - wir hatten von nun an gute Lösungen . aber Pircha kämpfte sich zurück. Bei 2:0 hielt uns unser Keeper im Spiel, bei 3:0 dachte ich, jetzt ist es durch, aber Pircha kämpfte sich wieder heran. Mit dem 4:1 hatten wir dann den Sieg im Sack!"

Aufstellungen:

USV Pircha: David Sitar - David Hofer (K), Florian Maurer - Christian Almer, Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann, Angelo Skof

Ersatzspieler: Lukas Monetti, Lorenz Gumpold, Philipp Pichler, Dominik Krenn, Alexander Stößl, Paul Sattler

Trainer: Mario Paar

SV Ilztal: Robert Wenig - Jens Hölzl, Rene Flatschacher, Stefan Fritz, Nicola Kolenz - David Kulmer (K), Heiko Hölzl, Jonas-Valentin Schnur, Marco Schmallegger - Dominik Jakob, Marco Klamminger

Ersatzspieler: Markus Lipp, Bernhard Koller, Stefan Romen, Marcel Gußmack, Benjamin Spreitzhofer, Lukas Pertl

Trainer: Marcus Bruckner

Unterliga Ost: Pircha : SVU Ilztal - 1:4 (0:0)

74 David Kulmer 1:4

60 Thomas Kollmann 1:3

58 Dominik Jakob 0:3

52 Dominik Jakob 0:2

49 Marco Klamminger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.