USV Pöllauberg sichert sich einen umkämpften 3:2 Erfolg gegen Union Gross Steinbach

In einem dramatischen Duell der 22. Runde der Unterliga Ost standen sich USV Pöllauberg und Union Gross Steinbach gegenüber. Ein Spiel, das mit hoher Intensität und zahlreichen Wendungen die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt. Mit einem Endstand von 3:2 behauptete sich USV Pöllauberg knapp gegen die Herausforderer von Union Gross Steinbach. In der Nachspielzeit verschossen die Gastgeber noch einen Elfmeter.

Es läuft beim USV Pöllauberg - nach dem Spiel feierte man einen weiteren Erfolg im Frühjahr

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit der Gastgeber

Die Spannung war von Beginn an spürbar, als das Spiel mit dem Anpfiff sofort Fahrt aufnahm. USV Pöllauberg zeigte sich von der ersten Minute an entschlossen, das Heimrecht zu nutzen. Die erste große Chance des Spiels kam dann aber in der 23. Minute, als Union Gross Steinbach den Pöllauberg-Torwart Kitting prüfte, der jedoch stark parierte.

Die Antwort von Pöllauberg ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute erzielte Mano Gabor Miskei das 1:0, nachdem sein Schuss von einem Verteidiger abgefälscht wurde. Dieser Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, war es erneut Miskei, der per Kopf nach einer Ecke das 2:0 markierte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause. Nun war die Spörk Truppe voll auf Kurs - man hatte ja noch mehrere Möglichkeiten vergeben, als man den Gästekeeper nicht fordern konnte.

Dynamische zweite Halbzeit mit Aufholjagd und Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeit zeigte Union Gross Steinbach jedoch, dass sie noch nicht geschlagen waren. In der 59. Minute verkürzte Georg Voit durch einen präzise getretenen Freistoß auf 2:1, was das Spiel wieder offen gestaltete. Nun kam beim Tabellenvorletzten wieder Hoffung auf.

USV Pöllauberg reagierte jedoch vor 150 Zuschauern und stellte den alten Abstand wieder her, als Laszlo Gemes in der 67. Minute in Torjäger - Manier zum 3:1 traf. Die Spannung kam zurück, als Leo Kovacic von Gross Steinbach in der 89. Minute einen Elfmeter zum 3:2 verwandelte. Nun waren die Gastgeber wieder voll gefordert die drei Punkte in die Kabinen zu bringen.

Die Hoffnung auf ein Unentschieden wurde jedoch durch eine rote Karte für Philipp Welser von Gross Steinbach in der 90. Minute gedämpft, was die Aufholjagd der Gäste erschwerte. Es folgte nun noch ein Elfmeter für die Gastgeber, den Kapitän Doppelhofer jedoch vergab.

Trotz intensiver Bemühungen in den letzten Minuten konnte Gross Steinbach den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Das Match endete mit einem knappen 3:2-Sieg für USV Pöllauberg, was nicht nur wichtige drei Punkte in der Liga bedeutete, sondern auch einen emotionalen Sieg vor heimischem Publikum - nach einem sehr guten Start in die Rückrunde wollte man am Mittwochabend unbedingt drei weitere Punkte holen.

Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, aber letztendlich behielt Pöllauberg die Oberhand in einem Spiel, das von Leidenschaft und fünf Toren, zahlreichen Gelben Karten und einem Platzverweis geprägt war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Großsteinbach ist weiterhin an der vorletzten Stelle der Tabelle und somit voll im Abstiegskampf. In Pöllauberg musste man bereits die 14. Niederlage in der Saison hinnehmen. Pöllauberg steht im Mittelfeld und hält momentan auf Platz 9 mit 28 Punkten. Im Frühjahr läuft es gut für Pöllauberg, man ist 4. der Rückrunden - Tabelle.

Großsteinbach holte im Frühjahr immerhin schon genau so viele Punkte wie im gesamten Herbst, nämlich acht - man empfängt in der nächsten Runde den SV Pircha. Pöllauberg empfängt die Spitzenmannschaft aus Rohrbach zu einem wahren Schmankerl in der Liga.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Als der Schlusspfiff ertönte, war ich echt froh über die drei Punkte. Es war ein umkämpftes und spannendes Spiel - meine Mannschaft hat drei weitere Punkte geholt. Vor der Pause hätten wir wirklich schon alles klar machen können. Aber so ist Fußball, denn am Ende hat Großsteinbach wirklich angedrückt. Wir haben es nach Hause gespielt und die Punkte bleiben bei uns!"

Aufstellungen:

Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Thomas Wiesenhofer, Dominik Maierhofer, Jonas Schantl, Raphael Terler, Thomas Schloffer, Venczel Zsolt Bence

Ersatzspieler: Julian Scherf, Markus Dornhofer, Laszlo Szabolcs Gemes, Florian Grasser, Mario Schweighofer, Martin Höfler

Trainer: Wolfgang Spörk

Gross Steinbach: Attila Soos, Philipp Welser, Max Pilz, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Oliver Paier, Jürgen Wilfling, Claudio Azola, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt

Ersatzspieler: Manuel Maier, Rene Krenn, Michael Klinger, Matthias Josef Voit, Luca Markus Rechling, Moritz Käfer

Trainer: Markus Rechling

Unterliga Ost: Pöllauberg : Gr. Steinbach - 3:2 (2:0)

89 Leo Kovacic 3:2

67 Laszlo Szabolcs Gemes 3:1

59 Georg Voit 2:1

41 Mano Gabor Miskei 2:0

32 Mano Gabor Miskei 1:0

