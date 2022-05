Heimsieg gegen Flavia: Für Dobl geht's bergauf

Details Samstag, 07. Mai 2022 12:46

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV TIBA Austria Dobl mit 2:1 gegen SV Flavia Solva für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Flavia Solva deutlich mit 4:0 gewonnen.

Der SV Dobl war wie immer sehr kampfstark und holte sich am Ende die drei Punkte

Dobl bewies viel Herz und Leidenschaft

Das 1:0 in der 29. Minute brachte den Gast vermeintlich auf die Siegerstraße - eine verdiente Führung aufgrund der Dominanz und der Chancenvielfalt. Matic Ficko dribbelte sich durch spielte auf Anze Pisek und der slowenische Legionär brauchte nur mehr den Fuß hinhalten. Flavias Fabian Pucher hatte in der 37. Minute Pech - er lenkte den Ball nach einem Freistoß ins eigene Tor und bescherte SV Dobl den 1:1 Ausgleich (35.).

Matthias Hecher war es, der in der 37. Minute den Ball im Tor von SV Flavia Solva unterbrachte. Mt dem Pausenstand von 2:1 ging es in die Kabinen. In der zweiten Hälfte war Flavia zwar am Drücker, schoss einmal auf die Stange. erspielte Chance um Chance, die Römer brachten den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unter. Nach 90 Minuten jubelten die Heimischen - sie gewannen die Begegnung schlussendlich mit 2:1.

Flavia-Coach Christoph Marat haderte mit der Chancenverwertung

Flavia war über 90 Minuten spielbestimmend

Mit diesem Sieg besserte Dobl seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. In den letzten fünf Partien rief SV TIBA Austria Dobl konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

SV Flavia Solva befindet sich mit 27 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Flavia Solva momentan auf dem Konto. Für SV Flavia Solva sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am nächsten Samstag reist SV Dobl zu SC hagebau Wallner Bad Gams, zeitgleich empfängt Flavia Solva USV Ragnitz.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Schmelzer, Trainer Dobl:

"Flavia war ein starker und guter Gegner. Aber wir haben uns mit Einsatz, Leidenschaft und ganz viel Herz die drei Punkte erkämpft. Ein ganz großes Lob an meine Mannschaft!"

Christoph Marat, Trainer Flavia:

"Wir waren ab der ersten Minute an tonangebend, hatten Torchance um Torchance. Wir haben sieben Hunderter nicht genützt, brachten den Ball einfach nicht ins Tor - es war wie verhext. Leider hat sich meine Mannschaft für einen wirklich guten Auftritt nicht belohnt."

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – SV Flavia Solva, 2:1 (2:1)

37 Matthias Hecher 2:1

35 Eigentor durch Fabian Pucher 1:1

29 Anže Pisek 0:1

Startformationen:

Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Florian Hasenbichler, Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl - Pajtim Hoti, Fisnik Shyti, Matthias Hecher

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Ing. Dejan Draskovic, Anze Pisek, Christoph Oliver Heritsch, Matic Ficko, Ivan Grabovac, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Mladen Hasija, Dominik Wurzinger

by ReD

Foto: Elisabeth Tappler