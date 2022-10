2:1-Heimsieg: Groß St. Florian beendet Negativserie

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 14:30

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Groß St. Florian und Tus St. Veit/S. an diesem elften Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte TuS Groß St. Florian dabei jedoch nicht und sie hatten am Ende auch noch großes Glück, da ein Schuss der Gegner nur an die Latte ging.

Zija Leshi erzielte ein Traumtor

Bereits nach elf Minuten durften die euphorischen Florianer Fans unter den 205 Besuchern zum ersten Mal jubeln. Zija Lleshi fasste sich knapp am Sechzehnereck ein Herz und zog ab. Sein Bogenschuss landete genau in der Kreuzecke - der St. Veiter Torhüter Nico Ploder hatte bei diesem Schuss keine Chance.

Die Gastgeber wollten jetzt noch schnell eines draufsetzen, kamen noch zu einigen Möglichkeiten - bis zur Pause fiel kein weiteres Tor mehr, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In Minute 58 wurde Sebastian Stanzer in der gegnerischen Box regelwidrig gelegt - der Schiedsrichter entschied sofoft auf Elfmeter. Der gefoulte Spieler trat selbst zum Strafstoß an und versenkte die Kugel zum 2:0 für Groß St. Florian (58.) ins Netz.

Der Anschlusstreffer durch Fabio Schantl fiel zu spät

Fabio Schantl betrieb in der 70. Minute auf Ergebniskorrektur, nach einem Freistoß drückte er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und verkürzte auf 1:2. Am Ende hatten die Hausherren großes Glück - fast ident mit dem Schlusspfiff knallte ein gefährlicher Schuss von Luka Salomon nur an die Latte. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte TuS Groß St. Florian die drei Zähler unter Dach und Fach.

Groß St. Florian behauptet nach dem Erfolg über Tus St. Veit in der Südsteiermark den vierten Tabellenplatz. TuS Groß St. Florian knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Groß St. Florian sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist TuS Groß St. Florian wieder in der Erfolgsspur.

St. Veit hat erst zweimal in der laufenden Saison gewonnen

Tus St. Veit/S. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit 30 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der Unterliga West ein. Nun musste sich St. Veit/S. schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte Tus St. Veit in der Südsteiermark kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Tus St. Veit/S. Nach der Niederlage gegen Groß St. Florian ist St. Veit/S. aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga West.

Am kommenden Samstag trifft TuS Groß St. Florian auf UFC TEAM Strommer Söding, Tus St. Veit in der Südsteiermark spielt tags darauf gegen SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Das war ein sehr kampfbetontes und schweres Spiel. Leider konnten wir nach der 2:0 Führung den Sack nicht sofort zumachen und haben uns bis zum Schluss das Leben schwer gemacht. Diesmal war das Glück auf unserer Seite, denn der Schuss des Gegners kurz vor dem Ende ist gottseidank nur an die Latte gegangen."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 2:1 (1:0)

70 Fabio Schantl 2:1

58 Sebastian Stanzer 2:0

11 Zija Lleshi 1:0

Startformationen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Patrick Pauritsch, Simon Braunsar (K), Sebastian Stanzer, Elias Rumpf, Markus Eckhard - DI Zija Lleshi, Christopher Galli, Konstantin Bauer, Paul Reisinger, Alexander Muster

TUS Stein Reinisch St. Veit in der Südsteiermark: Nico Ploder - Miha Psajd, Jan Martin Adamer, Stefan Krofitsch, Thomas Lileg, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Maximilian Ringert (K) - Fabio Schantl, Luka Salamun

by René Dretnik