SC Poysdorf setzt sich mit 5:2 gegen SV Zistersdorf durch

In einer spannenden Begegnung zwischen dem SC Poysdorf und dem SV Zistersdorf konnte sich die Heimmannschaft mit einem klaren 5:2 durchsetzen. Die Partie, die von Anfang an mit hoher Intensität und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geführt wurde, bot den Zuschauern viele Highlights und bestätigte Poysdorfs Ambitionen, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Trotz einer kämpferischen Leistung von Zistersdorf reichte es am Ende nicht, um die Heimmannschaft in Bedrängnis zu bringen.

Ein Spiel voller Wendungen

Die Partie begann mit hohem Tempo und der Gast aus Zistersdorf konnte bereits in der 10. Minute durch Martin Fuxa in Führung gehen. Diese Führung währte jedoch nicht lange, denn schon drei Minuten später erzielte Adi Mustafic den Ausgleich für Poysdorf. Die Gastgeber legten nach und gingen in der 25. Minute durch ein Tor von Florian Schön mit 2:1 in Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für Poysdorf, doch beide Teams zeigten bereits in dieser Phase, dass sie gewillt waren, für den Sieg alles zu geben.

Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Poysdorf den Druck und konnte durch Tore von Roman Strobl (54. Minute) und einem kuriosen Eigentor (61. Minute) auf 4:1 davonziehen. Zistersdorf versuchte, sich zurück ins Spiel zu kämpfen und hatte durchaus gute Chancen, die jedoch am starken Poysdorfer Torhüter scheiterten. In der 66. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung, als Florian Schön mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 5:1 erhöhte. Zistersdorf gelang zwar in der 71. Minute durch Martin Fuxa das 5:2, doch dieser Treffer kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Die Schlussphase des Spiels wurde von einer roten Karte für Zistersdorfs Markus Hörwein überschattet, der nach einer Unsportlichkeit des Feldes verwiesen wurde, nachdem dieser das vermeintliche 5:3 erzielen konnte, der Schiedsrichter jedoch auf Abseits entschied.

Das Spiel endete mit einem verdienten 5:2-Sieg für den SC Poysdorf, der mit dieser Leistung seine Position im oberen Bereich der Tabelle festigte. Für den SV Zistersdorf hingegen bleibt der Kampf gegen den Abstieg weiterhin eine große Herausforderung.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Dominik Leisser erstellt.

