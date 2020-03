Auftakt nach Maß - Kreuttal sammelt gegen Hauskirchen ersten Dreier im Frühjahr ein

Details Sonntag, 08. März 2020 09:39

In der 1. Klasse Nord empfing der Tabellenvierte SC Kreuttal in der 16. Runde den Tabellendreizehnten USV 1950 Hauskirchen. Zum Auftakt in die Frühjahresmeisterschaft wollte Kreuttal möglichst einen Sieg feiern, um den Platz in den Top 5 zu festigen. Hauskirchen will nach einer verkorksten Hinrunde so rasch wie möglich von hinten weg und benötigt dazu Punkte. In der letzten Begegnung der beiden Teams im August hatte Kreuttal mit 1:0 das bessere Ende für sich.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Gäste nützen Schnitzer des Gegners nicht - Kreuttal effizienter

130 Fans sehen einen verhaltenen Beginn beider Mannschaften, in der 10. Minute finden die Gäste aber die große Chance zur Führung vor. Nach einem Fehler von Kreuttal in der Abwehr kommt Hauskirchen zum Abschluss, dieser landet aber knapp neben dem Gehäuse. Danach sind Tormöglichkeiten rar gesät, Kreuttal präsentiert sich effektiv und geht vor der Pause in Front.

Zunächst hat das Gästeteam aber noch Glück, in der 28. Minute ist der Gästekeeper schon geschlagen, die Verteidigung präsentiert sich aber hellwach und klärt in letzter Sekunde. In der 34. Minute ist soweit, Daniel Tuchny gibt mit einem präzisen Pass über die Abwehr die Vorlage, Paul Freudhofmaier übernimmt direkt und stellt auf 1:0.

Doppelschlag zur Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel hat Kreuttal das Geschehen im Griff, die Heimelf ist in den zweiten 45 Minuten die stärkere Mannschaft und lässt hinten nichts mehr zu. In der 56. Minute bringt Georg Diewald bei einer guten Möglichkeit der Heimelf das Leder noch nicht im Tor unter, kurze Zeit später legen die Gastgeber aber nach.

Andreas Haas spielt einen flachen Ball zu Georg Diewald, dieser geht noch ein paar Meter und spitzelt das Leder in Minute 63 am Goalie vorbei zum 2:0 in die Maschen. Wenige Angriffe später klingelt es wieder im Kasten von Hauskirchen, Paul Freudhofmaier lässt nach 66 Minuten mit einem tollen Antritt seine Gegenspieler stehen und netzt mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zum 3:0 ein. Kreuttal hat danach alles unter Kontrolle, Hauskirchen wird in der Schlussphase nicht mehr gefährlich und muss zum Auftakt der Rückrunde eine Niederlage hinnehmen.

Stimme zum Spiel:

Richard Wagner (Sektionsleiter Kreuttal): "Der Beginn war sehr verhalten, Hauskirchen hat einen Schnitzer von uns nicht genutzt und wir waren effektiver. Es hätte zur Pause aber auch andersrum stehen können. Nach Wiederbeginn waren wir klar besser und nahmen das Heft in die Hand, nach dem 2:0 wurde der Gegner nicht mehr wirklich gefährlich. Es war ein Auftakt nach Maß und ein guter Start ins Frühjahr. Nächste Woche haben wir das nächste Heimspiel gegen Großebersdorf, dabei kommt es auch in der Reserve zum direkten Duell der beiden Spitzenreiter."

Die Besten bei Kreuttal: Paul Freudhofmaier (RM), Phillip Wihro (ZM).

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten