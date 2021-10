Neusiedl/Z deklassiert Großebersdorf

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:44

1. Klasse Nord: Der SC Neusiedl/Zaya hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Großebersdorf vor mehr als 100 Zuschauern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:0 für Neusiedl/Z. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Neusiedl/Zaya wurde der Favoritenrolle gerecht.

In der 25. Minute fiel der Führungstreffer für die Gäste mit einem Eigentor von Martin Fürst. Christopher Komornik schoss die Kugel zum 2:0 für Neusiedl/Z über die Linie (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gäste eine Klasse stärker

In der 52. Minute legte Amel Koldzic zum 3:0 zugunsten des SC Neusiedl/Zaya nach. Die Vorentscheidung führten Komornik (58.) und Koldzic (65., EM) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Alexander Knie gelang ein Doppelpack (75./85.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Neusiedl/Z überrannte Großebersdorf förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der SV Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber bekleidet mit 12 Zählern Tabellenposition acht. Die Defensive von Großebersdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 21-mal war dies der Fall. Vier Siege und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Großebersdorf bei. Großebersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SC Neusiedl/Zaya setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Mit nur vier Gegentoren hat Neusiedl/Z die beste Defensive der 1. Klasse Nord. Die bisherige Spielzeit des SC Neusiedl/Zaya ist weiter von Erfolg gekrönt. Neusiedl/Z verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Der SC Neusiedl/Zaya befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SC Neusiedl/Zaya, 0:7 (0:2)

25 Eigentor durch Martin Fuerst 0:1

34 Christopher Komornik 0:2

52 Amel Koldzic 0:3

58 Christopher Komornik 0:4

65 Amel Koldzic 0:5

75 Alexander Knie 0:6

85 Alexander Knie 0:7

