Der SK Spannberg gewinnt beim ATSV Sparta Deutsch Wagram

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:04

1. Klasse Nord: Rund 300 Zuschauer kamen in die Bajwaroadlines-Arena nach Deutsch Wagram und wollten sich das Topspiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram gab es in der Partie gegen den SK Spannberg, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

Deutsch-Wagram erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sascha Mark traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Doch die Gäste zeigten sich stark und konnten das Spiel drehen. Das 1:1 von Spannberg stellte Daniel Starnberger sicher (13.). Jakub Kuchta versenkte die Kugel zum 2:1 (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Samuel Deubner in der 25. Minute zum 3:1 für Spannberg. Die Hintermannschaft des ATSV Sparta Deutsch-Wagram ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 4:1 des SK Spannberg sorgte Lukas Eisenecker, der in Minute 61 zur Stelle war und somit für die Vorentscheidung sorgte. In der 78. Minute brachte Stephan Hlinka das Netz für Deutsch-Wagram zum Zappeln und verkürzte auf 4:2. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SK Spannberg die Heimmannschaft 4:2.

Spannberg steht nun auf Rang zwei

Die gute Bilanz des ATSV Sparta Deutsch-Wagram hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Deutsch-Wagram bisher sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Spannberg stets gesorgt, mehr Tore als die Gäste (34) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nord. Der SK Spannberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SK Spannberg sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Spannberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit diesem Sieg zog der SK Spannberg am ATSV Sparta Deutsch-Wagram vorbei auf Platz zwei. Deutsch-Wagram fiel auf die dritte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft der ATSV Sparta Deutsch-Wagram auf den SV Hausbrunn, der SK Spannberg spielt tags zuvor gegen den SV Bad Pirawarth.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SK Spannberg, 2:4 (1:3)

78 Stephan Hlinka 2:4

61 Lukas Eisenecker 1:4

25 Samuel Deubner 1:3

16 Jakub Kuchta 1:2

13 Daniel Starnberger 1:1

4 Sascha Mark 1:0