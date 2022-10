Spannberg nach Sieg über Poysdorf ganz oben

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:01

1. Klasse Nord: Etwa 130 Zuschauer wollten das Spiel der 13. Runde zwischen Poysdorf und Spannberg mitverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Poysdorf und dem SK Spannberg, die mit 1:2 endete. Poysdorf erlitt gegen Spannberg erwartungsgemäß eine Niederlage.

In Minute 15 jubelten die Gäste erstmals, doch der vermeintliche Führungstreffer wurde wegen Abseits aberkannt. Eine Minute später wurde der SC Poysdorf erstmals gefährlich. Torchancen waren in Halbzeit eins allerdings Mangelware. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Roman Strobl konnte nach 48 Minuten den Ball aus schrägem Winkel nur ins Außennetz setzen. Filip Stanic brachte den SK Spannberg dann in der 53. Spielminute in Führung. Geschockt zeigte sich der SC Poysdorf nicht. Nur zwei Minuten später war Roman Strobl mit dem Ausgleich zur Stelle (55.). In der 62. Minute reklamierten die Heimischen Elfmeter, doch der Schiedsrichter entschied nicht auf Strafstoß. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SK Spannberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Stanic in diesem Spiel (78.). Letzten Endes holte Spannberg gegen den SC Poysdorf drei Zähler.

Doppelpacker Stanic macht den Auswärtssieg klar

Poysdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Gastgeber musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Poysdorf insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Poysdorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Der SK Spannberg grüßt nach dem Sieg gegen Poysdorf von der Tabellenspitze. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SK Spannberg stets gesorgt, mehr Tore als der Gast (40) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nord. Die Saison von Spannberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SK Spannberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Poysdorf beim SV Hausbrunn an, während der SK Spannberg zwei Tage zuvor den SCG Eckartsau empfängt.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SK Spannberg, 1:2 (0:0)

78 Filip Stanic 1:2

55 Roman Strobl 1:1

53 Filip Stanic 0:1