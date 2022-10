Orth/Donau und Kreuttal teilen sich die Punkte

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:31

1. Klasse Nord: Etwa 150 Zuschauer besuchten die Donauauen-Arena in Orth/Donau. Der SC Orth/Donau und der SC Kreuttal trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null. Kreuttal geriet dann in der 30. Minute durch einen Treffer von Oliver Pöltner ins Hintertreffen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Das 1:1 des SC Kreuttal bejubelte Daniel Harrer (63.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alexander Pipal, der in der 73. Minute zur Stelle war und zum 2:1 für die Gäste traf. Wer glaubte, Orth sei geschockt, irrte. Gurpreet Flora machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (79.). Der Unparteiische zeigte nicht weniger als zwölf Gelbe Karten. Am Ende stand es zwischen dem Heimteam und Kreuttal pari.

Ein Spiel ohne Sieger

Der SC Orth/Donau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Orth verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Beim SC Kreuttal präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Die letzten Resultate von Kreuttal konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste Orth die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich der SC Orth/Donau trotzdem und steht nun auf Rang neun. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt der SC Orth/Donau beim SC mapo Marchegg an. Am 05.11.2022 empfängt der SC Kreuttal in der nächsten Partie den SC Marchegg.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – SC Kreuttal, 2:2 (1:0)

79 Gurpreet Flora 2:2

73 Alexander Pipal 1:2

63 Daniel Harrer 1:1

30 Oliver Poeltner 1:0