Derby-Pleite für den SV Großkrut beim SC Poysdorf

Details Montag, 14. November 2022 00:01

1. Klasse Nord: Etwa 180 Zuschauer wollten sich dieses Derby in Poysdorf nicht entgehen lassen. Der SC Poysdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV AUST-BAU Großkrut. Auf dem Papier ging Poysdorf als Favorit ins Spiel gegen SV Großkrut – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die ersten Minuten tasteten sich beide Teams lediglich ab und so kam es kaum zu nennenswerten Strafraumszenen. Der SC Poysdorf ging in der 18. Minute in Führung. Nach einer flachen aber scharfen Hereingabe stand Florian Schön genau richtig und schob zur Poysdorfer Führung ein. Zehn Minuten später hatte Alen Orman die Chance auf den Ausgleich, als er schon die Abwehrreihe hinter sich, aber den Abschluss zu schwach ausfallen ließ. In Minute 41 rettete, nach einem Schuss von Florian Schön, nur noch die Querlatte für die Gäste. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt. Auch im zweiten Durchgang fanden die Gastgeber die besseren Chancen vor. Robert Pacinda nutzte einen Schnitzer in der Großkruter Hintermannschaft und erhöhte für den SC Poysdorf auf 2:0 (57.). Für klare Verhältnisse sorgte der SC Poysdorf, indem Florian Schön nur zwei Minuten später das 3:0 markierte (59.). Auch im Anschluss taten sich die Gäste schwer und strahlten nicht wirklich Gefahr aus. Poysdorf hatte das Spielgeschehen nun im Griff und kam in Minute 88 sogar noch zur großen Chance auf das vierte Tor, doch der Ball verfehlte sein Ziel nur um Zentimeter. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der SC Poysdorf gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

Poysdorf verschafft sich Luft, Großkrut wieder mitten im Abstiegskampf

Poysdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SV Großkrut ist der SC Poysdorf weiter im Aufwind.

Der SV AUST-BAU Großkrut muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste mussten sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Großkrut insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nachdem in den letzten sechs Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der SV AUST-BAU Großkrut im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang elf.

Mit diesem Sieg zog der SC Poysdorf an SV Großkrut vorbei auf Platz acht. Der SV AUST-BAU Großkrut fiel auf die elfte Tabellenposition.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 12.03.2023 empfängt Poysdorf dann im nächsten Spiel den USC Kronberg, während SV Großkrut am gleichen Tag beim SCG Eckartsau antritt.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SV AUST-BAU Großkrut, 3:0 (1:0)

59 Florian Schoen 3:0

57 Robert Pacinda 2:0

18 Florian Schoen 1:0