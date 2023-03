ATSV Sparta Deutsch Wagram feiert klaren Erfolg gegen Orth

Details Samstag, 11. März 2023 04:44

1. Klasse Nord: Der SC Orth/Donau konnte dem ATSV Sparta Deutsch-Wagram nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 250 Besuchern mit 0:3. Deutsch-Wagram setzte sich standesgemäß gegen Orth durch. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der ATSV Sparta Deutsch-Wagram hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Über eine halbe Stunde hielt bei beiden Mannschaften die Null. In der 34. Minute lenkte Philipp Poitschek den Ball zugunsten des Ligaprimus ins eigene Netz und brachte die Heimelf somit in Front. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Stephan Hlinka nur drei Minuten später verantwortlich (37.). Mit der Führung für Deutsch-Wagram ging es in die Kabine. Die Gastgeber wollten auch in Halbzeit zwei nichts dem Zufall überlassen und weiterhin im Titelrennen bleiben. Der dritte Streich des ATSV Sparta Deutsch-Wagram war Philipp Kuntel vorbehalten (73.). Letztlich fuhr Deutsch-Wagram einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Deutsch Wagram setzt Marchegg weiter unter Druck

Die errungenen drei Zähler gingen für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer Deutsch-Wagram besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 16 Gegentreffer kassierte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram. Mit dem Sieg baute der ATSV Sparta Deutsch-Wagram die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Deutsch-Wagram zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Deutsch-Wagram so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SC Orth/Donau bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Orth noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am kommenden Samstag trifft der ATSV Sparta Deutsch-Wagram auf den SC Kreuttal, der SC Orth/Donau spielt tags darauf gegen den SV Bad Pirawarth.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SC Orth/Donau, 3:0 (2:0)

73 Philipp Kuntel 3:0

37 Stephan Hlinka 2:0

34 Eigentor durch Philipp Poitschek 1:0

