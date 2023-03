Der SC Poysdorf gewinnt hoch beim SV Zistersdorf

Details Sonntag, 19. März 2023 01:02

1. Klasse Nord: Der SV Zistersdorf blieb gegen den SC Poysdorf chancenlos und kassierte vor rund 120 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ der SC Poysdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Zistersdorf einen Sieg davon. Poysdorf war im Hinspiel gegen Zistersdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

Bereits nach sechs Minuten hatte Zistersdorfs Martin Fuxa die erste Chance auf die Führung. In Minute 17 jubelten die Gäste, nach einem Kopfball-Treffer von Florian Schön, zu früh - Abseits. Auch danach hatten beide Teams einige Chancen das 1:0 zu erzielen, gelungen ist es jedoch nicht. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Zuerst hatte Zistersdorf die Chance auf die Führung, doch die Gäste konterten daraufhin geschickt. Die Heimelf reklamierte Abseits, doch Poysdorfs Angreifer standen plötzlich alleine vor dem Keeper. Martin Urban brach für den SC Poysdorf den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Martin Thiem schnürte einen Doppelpack (63./73.), sodass der Gast fortan mit 3:0 führte. Den Vorsprung des SC Poysdorf ließ Urban in der 75. Minute anwachsen, nachdem er eine flache Hereingabe verwerten konnte. Den gebrauchten Tag des SV Zistersdorf unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Florian Rebel durch eine Rote Karte (80.). Die 0:4-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Poysdorf klettert hoch

In der Defensivabteilung des SV Zistersdorf knirscht es gewaltig, weshalb Zistersdorf weiter im Schlamassel steckt. Im Sturm des SV Zistersdorf stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der SV Zistersdorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Zistersdorf insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Zistersdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Poysdorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Der SC Poysdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 43 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Poysdorf. Poysdorf verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SV Zistersdorf ist der SC Poysdorf weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für Zistersdorf ist der SCG Eckartsau (Samstag, 15:30 Uhr). Der SC Poysdorf misst sich am selben Tag mit dem SC Orth/Donau (17:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – SC Poysdorf, 0:4 (0:0)

75 Martin Urban 0:4

73 Martin Thiem 0:3

63 Martin Thiem 0:2

60 Martin Urban 0:1

