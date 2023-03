Orth gewinnt Torfestival gegen Bad Pirawarth

Details Montag, 20. März 2023 00:29

1. Klasse Nord: Am Sonntag begrüßte Orth Bad Pirawarth vor rund 150 Zuschauern. Die Begegnung ging mit 5:3 zugunsten des SC Orth/Donau aus. Mit breiter Brust war Bad Pirawarth zum Duell mit Orth angetreten – der Spielverlauf ließ beim SV Bad Pirawarth jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte der SV Bad Pirawarth nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Lange Zeit war für die Zuschauer nicht viel los. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte der SC Orth/Donau durch Constantin Müller das 1:0 (40.). Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus. Bad Pirawarth geriet deutlicher in Rückstand, als Sebastian Damböck auf 2:0 erhöhte (48.). Mit dem 3:0 durch Müller schien die Partie bereits in der 56. Minute mit Orth einen sicheren Sieger zu haben. Doch in der Schlussphase der Partie kam nochmal Spannung auf. Sandro Krizso schoss für den SV Bad Pirawarth in der 75. Minute das erste Tor. Gurpreet Flora (78.) und Paul Urmann (79.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des SC Orth/Donau. Mit schnellen Toren von Krizso (85.) und Mert Sezen (86.) schlug Bad Pirawarth innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Schließlich sprang für Orth gegen den SV Bad Pirawarth ein Dreier heraus.

Torreiches Match geht an die Gastgeber

Der SC Orth/Donau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte Orth im Klassement keinen Boden gut. Der SC Orth/Donau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Sicherlich ist das Ergebnis für Bad Pirawarth nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der SV Bad Pirawarth baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Orth tritt am kommenden Samstag beim SC Poysdorf an, Bad Pirawarth empfängt am selben Tag den SC Kreuttal.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – SV Bad Pirawarth, 5:3 (1:0)

86 Mert Sezen 5:3

85 Sandro Krizso 5:2

79 Paul Urmann 5:1

78 Gurpreet Flora 4:1

75 Sandro Krizso 3:1

56 Constantin Mueller 3:0

48 Sebastian Damboeck 2:0

40 Constantin Mueller 1:0

