SV Zistersdorf gelingt Überraschung in Marchegg

1. Klasse Nord: Der SV Zistersdorf behauptete sich vor 100 Zuschauern mit einem 5:4-Sieg beim Tabellenführer SC mapo Marchegg. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte beim SC Marchegg für triste Mienen. Im Hinspiel hatte das Heimteam das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Dominic Rohrer brachte Zistersdorf in der 14. Minute ins Hintertreffen. Der Gast hatte sich schnell wieder gesammelt und Florian Nussböck erzielte den Ausgleich (18.). Sieben Minuten später ging Marchegg durch den zweiten Treffer von Rohrer erneut in Führung. Der SV Zistersdorf brachte das Netz in Minute 34 durch einen Treffer von Markus Hörwein für den Ausgleich zum Zappeln. Für das dritte Tor des SC mapo Marchegg war Ozan Erkoc verantwortlich, der in der 36. Minute das 3:2 besorgte. Geschockt zeigte sich der SV Zistersdorf nicht. Nur wenig später war Jiri Gajdos mit dem Ausgleich zur Stelle (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Stephan Probst beförderte das Leder zum 4:3 von Zistersdorf in die Maschen (49.). Das 5:3 für den SV Zistersdorf stellte wieder Gajdos sicher. In der 84. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem 4:5 gelang Erkoc ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (89.). Letzten Endes ging der SV Zistersdorf im Duell mit dem SC Marchegg als Sieger hervor.

Zistersdorf entführt drei wichtige Punkte

Nach 26 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Marchegg 59 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des SC mapo Marchegg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 81 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SC Marchegg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Zistersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SV Zistersdorf nun auf dem 13. Platz steht. Der SV Zistersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten.

Am kommenden Sonntag tritt Marchegg beim SC Orth/Donau an, während Zistersdorf zwei Tage zuvor den SV Großebersdorf empfängt.

1. Klasse Nord: SC mapo Marchegg – SV Zistersdorf, 4:5 (3:3)

89 Ozan Erkoc 4:5

84 Jiri Gajdos 3:5

49 Stephan Probst 3:4

39 Jiri Gajdos 3:3

36 Ozan Erkoc 3:2

34 Markus Hoerwein 2:2

25 Dominic Rohrer 2:1

18 Florian Nussboeck 1:1

14 Dominic Rohrer 1:0

