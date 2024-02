"So schnell wie möglich die Punkte holen" - SV Zellerndorf hat zum Auftakt gleich zwei entscheidende Spiele auf dem Programm

1. Klasse Nordwest-Mitte

Details Montag, 12. Februar 2024 12:17

Der SV Zellerndorf hat in der 1. Klasse Nord-West Mitte über weite Strecken eine recht ordentliche bis gute Hinrunde gespielt. Alleine im Saisonfinish musste man jedoch Federn und gleichzeitig viele wertvolle Punkte liegen lassen. Mit fünf Siegen und einem Remis aus 13 Spielen ist die Bilanz jedoch eine vorzeigbare und der Rückstand auf die Abstiegsränge erst einmal ein komfortabler. Allzu viel darf man sich im Frühjahr dennoch nicht leisten, so überrascht es nur wenig, dass Trainer Rene Wammerl im Gespräch mit Ligaportal.at zu verstehen gibt, dass man gewillt sei, möglichst schnell Punkte zu holen. Wir haben mit dem Coach auch über sein Resümee zum Herbst, über die Gründe für das Nicht-Handeln am Transfermarkt und über die Vorbereitung als solche gesprochen.

Ligaportal: Herr Wammerl, wenn Sie ein Resümee über den vergangenen Herbst ziehen müssten, wie fiele dieses aus?

Rene Wammerl: Am Schluss ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen, am Anfang der Saison haben wir jedoch sehr gut gepunktet. Gegen Ende hatten wir dann Verletzungssorgen. Da der Kader bei uns nicht so groß ist, ist uns am Ende ein bisschen der Saft ausgegangen.

Ligaportal: Hat man am Transfermarkt reagiert?

Rene Wammerl: Wir haben Martin Heinzl von Pulkau geholt, er ist eher für die Reserve und eventuell für den Kader gedacht.

Ligaportal: Hat man die Entscheidung, niemanden explizit für die KM zu holen, bewusst getroffen, oder war es auch eine Frage der Verfügbarkeit von Spielern?

Rene Wammerl: Es war eine bewusste Entscheidung. Wir haben so viele eigene Spieler, die das Potenzial für die Kampfmannschaft haben, und da wollen wir jetzt nicht unbedingt einen holen, damit ein eigener draußen sitzt. Da wir mit den „Legionären“ zufrieden sind, hat sich eigentlich nichts geändert, und wir haben auch nicht suchen müssen.

Ligaportal: Wie läuft denn aktuell die Vorbereitung?

Rene Wammerl: Der Platz ist jetzt endlich bespielbar ab heute. Zuvor hat es ihm leider noch etwas das Wasser rausgedrückt, was von dem gefrorenen Boden gekommen ist. Wir haben hier einen kleinen Trainingsplatz, wo wir was machen können. Auch hatten wir schon ein Match gegen Eggenburg, ansonsten passt alles, wir sind derweilen verletzungsfrei.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich bei euch für die kommende Frühjahrssaison gesetzt?

Rene Wammerl: Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte holen, damit wir nicht in den Abstiegskampf kommen. Wir haben gleich in den ersten zwei Spielen mit Traismauer und Lengenfeld zwei Teams von hinten. Das wollen wir positiv abschließen, dann hoffe ich, dass wir nicht in den Abstiegskampf hineinkommen.