UFC Obritz möchte im Frühjahr unter die Top 5

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Nordwest nach fünf Siegen, fünf Remis und drei Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang sieben. Dabei kosteten Obritz erst Niederlagen in den letzten beiden Spielen gegen Tabellenführer Enzersfeld und den ersten Verfolger Hausleiten eine bessere Platzierung. Für das Frühjahr hat Augustin deshalb ein klares Ziel: "Top 5!"