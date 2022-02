SV Spillern am Transfermarkt extrem aktiv

Details Sonntag, 06. Februar 2022 13:22

Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Peter Resch, Obmann des SV Spillern, an der Reihe. Die Mannschaft von Zahir Ramadan überwintert in der In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Die Mannschaft von Zahir Ramadan überwintert in der 1. Klasse Nordwest nach sechs Siegen, drei Remis und vier Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang vier. Beim Sportverein Spillern ergab sich aber vor der Frühjahrssaison eine äußerst intensive Transferzeit. Obmann Resch meint dazu: "Nachdem unsere Mannschaft die letzten drei Jahre mehr oder weniger in dieser Konstellation zusammengespielt hat, ist eine Luftveränderung bzw. persönliche Umorientierung ohne Fußball zu akzeptieren und nachvollziehbar."

Peter Resch (Obmann des Spillern): "Als Sportverein Spillern blicken wir auf eine ereignisreiche Kaderplanung zurück. Neben den bereits vorab bekannten Spielerabgängen kam es auch zu ungeplanten Kaderveränderungen. Das hat uns Verantwortliche dazu bewegt, uns intensiv mit dem Transfermarkt zu beschäftigen, um einen schlagkräftigen Kader für die Rückrunde, besser noch, für die Saison 2022/23 auf die Beine zu stellen.

Gleich acht Abgänge

Mit Daniel Siegl, Thomas Brunnhofer und Patrick Wenigwieser gehen drei Spieler von Bord. Sie wollen sich vermehrt ihren privaten bzw. beruflichen Angelegenheiten zuwenden. Die Entscheidungen kamen wenig überraschend, da es bereits in der Vergangenheit mehrere Anzeichen für persönliche Veränderungen gab. Jan Weidenauer wird ebenfalls nicht mehr für uns auflaufen. Derzeit ist nicht bekannt, ob für ihn überhaupt ein anderer Verein in Frage kommt oder er sich ebenfalls persönlich anders orientiert. Philipp Epple zieht es wieder in seine Heimat nach Deutschland – er hat uns bereits mehrere Runden vor Schluss darüber informiert. Den zweiten Innenverteidiger Matija Belcar zieht es zu einem Verein ins Burgenland: Er ist dem Ruf seines ehemaligen Trainers gefolgt. Mahir Selimovic wird sich Leobendorf II anschließen und Denis Dizdarevic möchte einen Verein finden, der einen Platz auf seiner angestammten Position garantieren kann.

Aber auch bereits sieben Zugänge

Um die Abgänge adäquat kompensieren zu können, konnten wir mehrere Neuzugänge für uns gewinnen. Es ist uns gelungen, alle Positionen neu zu besetzen: Mit Gernot Willinger kommt ein alter Bekannter zum Verein zurück, er war zuletzt in Ernstbrunn aktiv und kann die Außenpositionen beackern. Für die Innenverteidigerposition kommen Patrick Ljubos vom SV Stetten und Aleksandar Vasic von der Sportunion Wolfsbach zu uns. Das neue defensive Mittelfeld werden Tunahan Can (Muckendorf) und Hakki Yilmaz bilden. Leider wird uns, für die defensive Position im Mittelfeld, unser Kapitän Jakob Muth weiterhin aufgrund einer Knieverletzung fehlen. Mit Hakki Yilmaz kommt auch der Stürmer Armin Kamenjasevic mit. Beide Spieler waren zuletzt beim 1. SC Felixdorf im Einsatz. Im Sturm wird sich uns mit Marc Finz vom Wiener Stadtligaverein Mannswörth noch ein zweiter Rückkehrer anschließen.

"Sind optimistisch, dass im Jahr 2022 etwas Gutes entstehen kann"

Nachdem unsere Mannschaft die letzten drei Jahre mehr oder weniger in dieser Konstellation zusammengespielt hat, ist eine Luftveränderung bzw. persönliche Umorientierung ohne Fußball zu akzeptieren und nachvollziehbar. Trotz der erhöhten Anzahl an Abgängen, sind wir sehr optimistisch, dass im Jahr 2022 etwas Gutes entstehen kann und uns die neuen Spieler qualitativ weiterhelfen können. Die Aufgabe für uns als Verein wird sein, die Spieler im Zuge der Rückrunde zu einer Mannschaft zu formen. Die kommende Vorbereitung soll auch dafür genutzt werden, um verstärkt den Blick auf den eigenen Nachwuchs zu legen und unsere Spieler für die Kampfmannschaft vorzubereiten."