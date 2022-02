SC Stronsdorf trauert um Otto Markon

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 15:35

Traurige Nachrichten vom SC Stronsdorf aus der 1. Klasse Nordwest. Diese haben jedoch nichts mit den sportlichen Vorbereitungen auf die Frühjahrssaison 2022 zu tun. Die Weinviertler müssen den schmerzlichen Todesfall von Otto Markon verkraften. Der 80-Jährige war als Spieler, Funktionär sowie Gründungsmitglied seit 1969 beim SC Stronsdorf engagiert und zudem auch als Funktionär für den Niederösterreichischen Fußball-Verband tätig.

Auch der NÖFV würdigte die Verdienste des Verstorbenen. "Otto Markon bekleidete bereits 1980 als Funktionär der Jugendgruppe Pulkautal das oftmals unbedankte Amt eines Meisterschaftsreferenten. Otto war oftmals auch dann zur Stelle, wenn es galt provisorisch auszuhelfen, um den Spielbetrieb in geordneten Bahnen zu halten. Von 1993 bis 2001 war er Mitglied im NÖFV-Jugendausschuss, dazwischen von 1997 bis 2001 auch Gruppenobmann der 2. Klasse Leiserberge. Von 2000 bis 2003 war er Obmann der Nachwuchs-Landesliga U16. 2007 führte er auch interimistisch die Jugendhauptgruppe Nordwest als Obmann und war zuletzt Ehrenobmann der JHG."

"Otto war kein 'Marktschreier', er arbeitete zuverlässig und zielorientiert, jahrelang auch in zweiter Funktionärsreihe. Aber sein Wort hatte Gewicht und Handschlagqualität. Danke für die vielen Stunden Deines Wirkens für den Fußballsport in unserem Bundesland Niederösterreich. Für seine Verdienste wurden ihm höchste Ehrenzeichen zuteil (Verbandsehrenzeichen in Gold und das Sport-EZ v. Land NÖ Gold). Ein letztes Hipp, Hipp, Hurra - lieber Otto - und ein Danke, dass wir Dich kennenlernen durften und vor allem für Deine Zusammenarbeit", fand Herbert Wesely vom NÖFV die richtigen Worte.

Ligaportal möchte der Familie von Otto Markon aufrichtiges Beileid ausdrücken!