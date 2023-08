SC Laa/Thaya leckt alte Wunden: „War wichtig, um Ruhe reinzubringen“

Details Freitag, 18. August 2023 09:29

Mit nur neun Punkten ist der SC Laa an der Thaya in der Vorsaison relativ sang- und klanglos aus der Gebietsliga Nord-Nordwest abgestiegen. Oftmals fällt es Absteigern nach solchen Negativerlebnissen schwer, wieder in die Spur zu kommen, nicht selten ist man in einer Negativspirale gefangen. Beim SC Laa an der Thaya griffen diese Symptome jedenfalls zum Start der 1. Klasse Nord-West nicht um sich – im Gegenteil – man konnte sich mit sechs Punkten aus zwei Spielen bis dato bestens behaupten, belegt gemeinsam mit Enzersfeld sogar die Pole Position.

Ligaportal: Laa an der Thaya ist in der Vorsaison klar und verdient abgestiegen, warum hat es zum Saisonstart in der neuen Liga gleich so gut geklappt, was hat bereits gut funktioniert?

Alen Orman: Wir wollten einmal gut starten, das war wichtig, damit die Mannschaft Sicherheit bekommt. Wir wissen natürlich alle, dass wir in der Vorsaison nur neun Punkte gesammelt haben, daher war dieser gute Start schon sehr wichtig mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Für uns ist das sehr positiv, wir haben nun spielfrei. Das Ganze war wichtig, um ein wenig Ruhe reinzubringen.

Ligaportal: Auf der Kaderebene hat sich ja auch das eine oder andere getan. Wie gefällt Ihnen die Entwicklung der neuen Spieler, die geholt wurden?

Alen Orman: Wir hatten einige Neuzugänge, wissen aber auch, dass einige weggegangen sind. Die haben sich gut integriert, und momentan passt das. Wichtig ist es, von Spiel zu Spiel zu schauen und die Punkte zu machen, was nachher dabei rauskommt, werden wir sehen.

Ligaportal: Ich frage trotzdem noch nach den Zielen, was hat man sich konkret vorgenommen, welche Rolle kann man spielen?

Alen Orman: Ziel ist es, dass wir vorne mitspielen und es ist auch wichtig, dass wir mal vorne mitspielen, damit die Mannschaft Spaß an dem hat, was wir machen. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel die Punkte machen. Wir wissen, dass sich Ladendorf am meisten verstärkt hat und sie gesagt haben, dass sie unbedingt aufsteigen wollen. Wir schauen, dass wir unsere Punkte machen, was die anderen tun, ist für uns Nebensache.

Ligaportal: Blicken wir noch gemeinsam auf die nächste Aufgabe Spillern. Wie gilt es das anzulegen?

Alen Orman: Wir kennen den Gegner Spillern nicht so genau, angeblich gibt es viele Verletzte, aber das ist so eine Sache, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, da muss man jeden Gegner ernstnehmen, auch wenn die noch keine Punkte gemacht haben. Wir müssen das ernstnehmen, dürfen niemanden unterschätzen.

