Nach 0:3: SC Leopoldsdorf erkämpft sich einen Punkt gegen Neudorf

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der FC PVT Neudorf hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Der FC Neudorf erfüllte jedoch die Erwartungen vor 200 Besuchern nicht. Das Hinspiel hatte der Spitzenreiter für sich entschieden und einen 5:1-Sieg gefeiert.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Andreas Ebersberger sein Team in der zwölften Minute. Der Favorit hatte alles scheinbar im Griff. Kurz vor der Pause traf Adam Sevcik für den FC PVT Neudorf (41.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Christoph Kimmel auf Seiten des Gasts das 3:0 (45.). Die Überlegenheit des FC Neudorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Heimelf gelingt die Aufholjagd

Es sah bereits alles nach einem klaren Erfolg des Tabellenführers aus, doch in den Schlussminuten drehten die Heimischen nochmal gehörig auf. In der 82. Minute brachte Stephan Rauchecker das Netz für den SC Leopoldsdorf/Mfd. zum Zappeln. Nikola Todorovic war es, der in der 87. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Tor des FC PVT Neudorf unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung des FC Neudorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Masieh Kukcha schoss den Ausgleich in der 89. Spielminute. Nach einer deutlichen Führung wähnte der FC PVT Neudorf die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der SC Leopoldsdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Leopoldsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der einzelne Zähler beförderte die Gastgeber in der Tabelle auf Platz acht. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SC Leopoldsdorf/Mfd. momentan auf dem Konto. Der SC Leopoldsdorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den FC Neudorf 48 Zähler zu Buche. Die Offensive des FC PVT Neudorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Leopoldsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 49-mal schlugen die Angreifer des FC Neudorf in dieser Spielzeit zu. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den FC PVT Neudorf zu besiegen.

Am nächsten Samstag reist der SC Leopoldsdorf/Mfd. zum SV Sieghartskirchen, zeitgleich empfängt der FC Neudorf die Zweitvertretung des SV Leobendorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Leopoldsdorf/Mfd. – FC PVT Neudorf, 3:3 (0:3)

89 Masieh Kukcha 3:3

87 Nikola Todorovic 2:3

82 Stephan Rauchecker 1:3

45 Christoph Kimmel 0:3

41 Adam Sevcik 0:2

12 Andreas Ebersberger 0:1

