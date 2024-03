Unterstinkenbrunn trumpft beim SC Ladendorf auf

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 09:20

1. Klasse Nordwest: Das Topspiel der Runde fand am Freitagabend vor rund 150 Besuchern statt. Unterstinkenbrunn errang am Freitag einen 4:2-Sieg über den SC Ladendorf. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 2:2 im Hinspiel gewesen.

Die Gäste überraschten die Heimischen und gingen schnell in Führung. Viktor Rozek brachte Ladendorf in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Jan Dobrovolny den Vorsprung des SV Unterstinkenbrunn. Nach 19 Minuten fanden auch die Gastgeber ihre erste Möglichkeit vor.

Erste Möglichkeit für die Gastgeber! Den ersten Schuss kann Lehner parieren, der Zweite geht dann über das Tor! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu. Mit einem schnellen Doppelpack (40./45.) zum 4:0 schockte Ondrej Zybal den SC Ladendorf.

Und das 0:4 für die Gäste! Nach einem Eckball kommt die Kugel zu Zybal (7) dieser mit einem schwachen Schuss, aber gegen den Lauf des Torhüters, dieser kommt zwar noch an den Ball, kann ihn aber nicht mehr klären und so landet dieser im Tor! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Unterstinkenbrunn gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Ladendorf zeigte Moral, aber ohne Happy-End

In der 76. Minute hatten die Gäste die große Chance weiter zu erhöhen - es gab Elfmeter. Doch Keeper Pascal Hrabak konnte den Penalty halten. Für das 1:4 des SC Ladendorf zeichnete Amel Koldzic per Kopf verantwortlich (83.).

Gärtner zieht einfach mal vom Mittelpunkt ab und profitiert von der Mithilfe vom gegnerischen Torhüter der den Ball durch seine Hände gleiten lässt! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss traf der Gastgeber (92.). Am Schluss siegte der SV Unterstinkenbrunn gegen Ladendorf.

Trotz der Schlappe behält der SC Ladendorf den sechsten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SC Ladendorf momentan auf dem Konto. Für Ladendorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mit dem souveränen Sieg gegen den SC Ladendorf festigte Unterstinkenbrunn die vierte Tabellenposition. Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Unterstinkenbrunn derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Ladendorf bei der USVG Großrußbach an, während Unterstinkenbrunn einen Tag zuvor den SV Eintracht Pulkautal empfängt.

1. Klasse Nordwest: SC Ladendorf – SV Unterstinkenbrunn, 2:4 (0:4)

92 Dominik Gaertner 2:4

83 Amel Koldzic 1:4

45 Ondrej Zybal 0:4

40 Ondrej Zybal 0:3

14 Jan Dobrovolny 0:2

12 Viktor Rozek 0:1

