Laa/Thaya deklassiert SV Hausleiten

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 09:12

1. Klasse Nordwest: Vor rund 100 Zuschauern fand das Spiel der 17. Runde statt. Der SC Laa/Thaya fertigte den SV Hausleiten am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Laa/Thaya setzte sich standesgemäß gegen den SV Hausleiten durch. Im Hinspiel hatte der SC Laa/Thaya das bessere Ende für sich reklamiert und einen 1:0-Sieg geholt.

Die Heimischen vergaben in Minute 16 einen Elfmeter. Doch Petr Kirschner brachte Hausleiten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 20. und 32. Minute vollstreckte. Mit dem 3:0 von Youngster Lukas Laber für Laa/Thaya war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Der Tabellenführer gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Kirschner macht den Dreierpack

Für das 4:0 der Heimmannschaft sorgte erneut Kirschner, der in Minute 64 zur Stelle war. Der fünfte Streich des SC Laa/Thaya war wieder Laber vorbehalten (72.). Josef Hnanicek vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 84. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Laa/Thaya einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Nachdem der SC Laa/Thaya hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Laa/Thaya weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Angriffsreihe des SC Laa/Thaya lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 51 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Laa/Thaya weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Der SC Laa/Thaya erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SV Hausleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Im Angriff weist der SV Hausleiten deutliche Schwächen auf, was die nur 17 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Hausleiten alles andere als positiv. Die Situation des SV Hausleiten ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Laa/Thaya handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

In zwei Wochen trifft der SC Laa/Thaya auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 29.03.2024 beim SV Spillern antritt. Der SV Hausleiten hat nächste Woche den SV Spillern zu Gast.

1. Klasse Nordwest: SC Laa/Thaya – SV Hausleiten, 6:0 (3:0)

84 Josef Hnanicek 6:0

72 Lukas Laber 5:0

64 Petr Kirschner 4:0

37 Lukas Laber 3:0

32 Petr Kirschner 2:0

20 Petr Kirschner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.