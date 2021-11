SV Spillern siegt dank Fischer-Eigentor gegen Hausleiten

Details Montag, 01. November 2021 03:04

1. Klasse Nordwest: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Spillern gegen den SV Hausleiten den Dreier. Das Match endete vor rund 70 Fans mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Denis Dizdarevic nutzte die Chance für Spillern und beförderte in der zwölften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Dizdarevic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Der SV Spillern musste den Treffer von Matthias Arnold zum 1:2 hinnehmen (55.). Das 2:2 von Hausleiten stellte Christoph Mayer sicher (63.). Pechvogel des Tages war definitiv Alexander Fischer, dessen Eigentor das Heimteam ins Hintertreffen brachte (68.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der SV Spillern einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Hausleiten.

Spillern springt auf Platz fünf

In der Tabelle liegt der SV Hausleiten nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Hausleiten derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV Hausleiten, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Die drei Punkte brachten Spillern in der Tabelle voran. Der SV Spillern liegt nun auf Rang fünf. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Spillern momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt der SV Hausleiten beim UFC Obritz an, während Spillern zwei Tage später den ASV Asparn/Zaya empfängt.

1. Klasse Nordwest: SV Hausleiten – SV Spillern, 2:3 (0:1)

12 Denis Dizdarevic 0:1

50 Denis Dizdarevic 0:2

55 Matthias Arnold 1:2

63 Christoph Mayer 2:2

68 Eigentor durch Alexander Fischer 2:3

