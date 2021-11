SV Hausleiten entscheidet Topduell gegen Obritz für sich

Details Samstag, 06. November 2021 02:44

1. Klasse Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied – der SV Hausleiten siegte vor rund 100 Besuchern mit 2:1 gegen den UFC Obritz. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Martin Mihalik mit dem 1:0 für Hausleiten zur Stelle (43.). Er hob den Ball aus etwa 25 Metern über den Goalie in die Maschen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Patrick Mikolasek erhöhte den Vorsprung des SV Hausleiten nach 65 Minuten auf 2:0. Das 1:2 von Obritz stellte David Jukl sicher (69.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für den SV Hausleiten. Der UFC Obritz wurde mit 2:1 besiegt.

Hausleiten sichert Platz zwei

Obritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den UFC Obritz, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Der Angriff von Hausleiten wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 36-mal zu. Die Saison des SV Hausleiten verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Hausleiten nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Hausleiten noch Luft nach oben.

Der SV Hausleiten stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Obritz hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der UFC Obritz dann im nächsten Spiel den ASV Asparn/Zaya, während der SV Hausleiten am gleichen Tag beim SV Unterstinkenbrunn antritt.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SV Hausleiten, 1:2 (0:1)

43 Martin Mihalik 0:1

65 Patrick Mikolasek 0:2

69 David Jukl 1:2

