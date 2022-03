Göllersdorf bleibt gegen Spillern nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 26. März 2022 01:53

1. Klasse Nordwest: Göllersdorf konnte dem SV Spillern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 100 Besuchern mit 1:4. Auf dem Papier ging Spillern als Favorit ins Spiel gegen den SV Göllersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Göllersdorf letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Die Hausherren begannen stark. Für den Führungstreffer des SV Spillern zeichnete Marc Finz verantwortlich (4.). Danach konnten die Gäste das Spiel bis zum Pausenpfiff offen halten. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 60. Minute erhöhte Marin Pozgain per Strafstoß auf 2:0 für den SV Spillern. Durch ein Eigentor von Markus Sedlmeier verbesserte Spillern den Spielstand kurz darauf auf 3:0 für sich (63.). Pozgain vollendete zum vierten Tagestreffer in der 78. Spielminute. Der SV Göllersdorf kam kurz vor dem Ende durch Rudolf Neunteufl zum Ehrentreffer (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Spillern den Gast 4:1.

Spillern bleibt im Verfolgerfeld

Nach dem klaren Erfolg über Göllersdorf festigt der SV Spillern den vierten Tabellenplatz. Spillern verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Der SV Spillern ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Göllersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Göllersdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SV Göllersdorf derzeit auf dem Konto. Göllersdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Spillern zum SC Stronsdorf, zeitgleich empfängt der SV Göllersdorf den UFC Obritz.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV Göllersdorf, 4:1 (1:0)

88 Rudolf Neunteufl 4:1

78 Marin Pozgain 4:0

63 Eigentor durch Markus Sedlmeier 3:0

60 Marin Pozgain 2:0

4 Marc Finz 1:0