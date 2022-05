Souveräner Sieg von Unterstinkenbrunn über Obritz

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:25

1. Klasse Nordwest: Der SV Unterstinkenbrunn erreichte vor rund 100 Fans einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den UFC Obritz. Unterstinkenbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

David Jukl brachte Obritz in der 14. Spielminute in Führung. Für das erste Tor des SV Unterstinkenbrunn war Dominik Bader verantwortlich, der in der 29. Minute das 1:1 besorgte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Ondrej Zybal mit seinem Elfmeter-Treffer für eine kalte Dusche für den UFC Obritz. Unterstinkenbrunn hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Durch einen weiteren Elfer-Treffer von Krystof Pospisil (54.), Zybal (78.) und Johannes Peitl (81.) zog das Heimteam uneinholbar davon. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 86. Minute machte Jukl zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SV Unterstinkenbrunn war jedoch weiterhin gewaltig. Am Ende stand Unterstinkenbrunn als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Unterstinkenbrunn setzt sich von Obritz ab

Für den SV Unterstinkenbrunn ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Nur dreimal gab sich Unterstinkenbrunn bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Unterstinkenbrunn, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Obritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den siebten Tabellenplatz. In der Verteidigung des UFC Obritz stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Obritz momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den UFC Obritz, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Vor heimischem Publikum trifft Unterstinkenbrunn am nächsten Sonntag auf den UFC Gaubitsch, während Obritz am selben Tag den SV St. Andrä-Wördern in Empfang nimmt.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – UFC Obritz, 5:2 (2:1)

86 David Jukl 5:2

81 Johannes Peitl 5:1

78 Ondrej Zybal 4:1

54 Krystof Pospisil 3:1

44 Ondrej Zybal 2:1

29 Dominik Bader 1:1

14 David Jukl 0:1