Unentschieden: Obritz und Großmugl teilen sich die Punkte

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:20

1. Klasse Nordwest: Rund 70 Fans kamen ins Buchbergstadion nach Obritz. Das Spiel zwischen dem UFC Obritz und der ÖTSU Großmugl endete 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte Obritz das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischte zunächst das Gästeteam. Für den Führungstreffer von Großmugl zeichnete Alexandr Stejskal verantwortlich (53.). Die Führung hielt allerdings nicht lange. Lukas Gattermayer ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den UFC Obritz. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Gastgeber und die ÖTSU Großmugl die Punkte teilten.

Wichtiger Punkt für Großmugl

Obritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht der UFC Obritz mit 31 Punkten auf Platz sieben. Obritz verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ der UFC Obritz zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Ein Punkt reichte Großmugl, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Mit nun 26 Punkten stehen die Gäste auf Platz neun. Sieben Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat die ÖTSU Großmugl derzeit auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Großmugl noch Luft nach oben.

Kommende Woche tritt Obritz beim USC Muckendorf/Zeiselmauer an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt die ÖTSU Großmugl Heimrecht gegen den SV Unterstinkenbrunn.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – ÖTSU Großmugl, 1:1 (0:0)

62 Lukas Gattermayer 1:1

53 Alexandr Stejskal 0:1