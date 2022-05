Leobendorf II stürzt Enzersfeld/W. vom Thron

Details Montag, 30. Mai 2022 01:01

1. Klasse Nordwest: Mit dem SC Enzersfeld/W. und der Reserve von Leobendorf trafen sich am Sonntag zwei Topteams vor rund 100 Zuschauern. Für Enzersfeld schien der SV Leobendorf II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Hinspiel hatte der SC Sparkasse Enzersfeld/W. beim 3:1-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Die Heimelf wollte im Titelkampf drei wichtige Punkte holen. Doch die Gäste waren dabei der Spaßverderber. Gleich zu Spielbeginn traf Leobendorf II zur frühen Führung durch Philipp Schöller (4.). Der SC Enzersfeld/W. glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den SV Leobendorf II in die Kabinen. Ein Mann wurde dann für den Titelanwärter zum Albtraum. Mit den Treffern zum 4:0 (56./76./83.) sicherte Emir Salihovic Leobendorf II nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende schlug der SV Leobendorf II Enzersfeld auswärts.

Drei verlorene Punkte im Titelrennen

Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

13 Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Leobendorf II momentan auf dem Konto. Die Gäste sind seit drei Spielen unbezwungen und klettern auf Rang vier.

Vor heimischem Publikum trifft der SC Enzersfeld/W. am nächsten Sonntag auf den SV Spillern, während der SV Leobendorf II am selben Tag den SV St. Andrä-Wördern in Empfang nimmt.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – SV Leobendorf II, 0:4 (0:1)

83 Emir Salihovic 0:4

76 Emir Salihovic 0:3

56 Emir Salihovic 0:2

4 Philipp Schoeller 0:1