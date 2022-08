Souveräner Sieg des SV Leobendorf II über den SV Spillern

Details Sonntag, 14. August 2022 01:05

1. Klasse Nordwest: Über 120 Besucher fanden sich am Sportplatz in Leobendorf ein und wollten den Saisonauftakt gegen den SV Spillern sehen. Die Zweitvertretung des SV Leobendorf kam am ersten Spieltag zu einem 4:1-Sieg gegen den SV Spillern.

Zunächst konnte keine der beiden Mannschaften etwas Zählbares auf die Anzeigentafel bringen. Doch Leobendorf II ging dann in der 23. Minute durch einen Treffer von Philipp Schöller in Front. In der 34. Minute bejubelten die Gastgeber das 2:0 von Patrik Batoha. Jetzt lief der Ball für die Gastgeber. Mit dem 3:0 von Christian Steindl für den SV Leobendorf II war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Die Überlegenheit von Leobendorf II spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Leobendorf II übernimmt Tabellenführung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Spillern etwas besser ins Spiel und Nik Ablinger verkürzte auf 1:3 (58.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Stift, als er das 4:1 für den SV Leobendorf II besorgte (81.). Das Saisondebüt von Leobendorf II ist also gelungen. Der SV Leobendorf II hat Spillern bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Am kommenden Samstag trifft Leobendorf II auf den SV Unterstinkenbrunn, der SV Spillern spielt tags zuvor gegen den SC Stronsdorf.

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – SV Spillern, 4:1 (3:0)

81 Thomas Stift 4:1

58 Nik Ablinger 3:1

38 Christian Steindl 3:0

34 Patrik Batoha 2:0

23 Philipp Schoeller 1:0