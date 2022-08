Großrußbachs Pilka erledigt Göllersdorf

Details Samstag, 13. August 2022 00:58

1. Klasse Nordwest: Endlich läuft der Ball auch wieder in der 1. Klasse Nordwest. Am Freitagabend kam es zum Duell zwischen Großrußbach und Göllersdorf. Zum Saisonstart boten die USVG Großrußbach und der SV Göllersdorf den rund 110 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Göllersdorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Jan Pilka das schnelle 1:0 für Großrußbach erzielte. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Die USVG Großrußbach musste den Treffer von Daniel Engelberger zum 1:1 hinnehmen (16.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Pilka Matchwinner für Großrußbach

Nach 61 Minuten ging Großrußbach durch den zweiten Treffer von Pilka erneut in Führung. Philipp Zieger war es, der in der 76. Minute das Spielgerät im Tor des Heimteams unterbrachte und wieder ausgleichen konnte. Mit dem 3:2 sicherte Pilka der USVG Großrußbach nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (80.). Schließlich sprang für Großrußbach gegen den SV Göllersdorf ein Dreier heraus.

Am kommenden Freitag tritt Großrußbach beim UFC Obritz an, während Göllersdorf zwei Tage später den UFC Hadres/M. empfängt.

1. Klasse Nordwest: USVG Großrußbach – SV Göllersdorf, 3:2 (1:1)

