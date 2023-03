Leobendorf II gewinnt hoch beim SV Spillern

Details Samstag, 25. März 2023 00:49

1. Klasse Nordwest: Mit dem SV Spillern und der Reserve von Leobendorf trafen sich am Freitag zwei Topteams vor etwa 250 Fans. Für Spillern schien der SV Leobendorf II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Leobendorf II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Spillern einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte sich der SV Spillern als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Der Tabellenführer wollte die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Für das 1:0 des SV Leobendorf II zeichnete Emir Salihovic verantwortlich (16.). Stefan Hold erhöhte den Vorsprung des Tabellenprimus nach 34 Minuten auf 2:0. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss Leobendorf II einen weiteren Treffer durch Nico Bock (42.). Der SV Leobendorf II dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Den gebrauchten Tag von Spillern unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Adin Salihovic durch eine Rote Karte (75.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lukas Weber mit einem Elfmeter-Treffer für das 4:0 sorgte (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte Leobendorf II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Spillern.

Leader mit gelungenem Frühjahrsauftakt

Trotz der Niederlage belegt der SV Spillern weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Spillern baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Leobendorf II passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit dem Sieg knüpfte der SV Leobendorf II an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Leobendorf II zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Acht Spiele ist es her, dass Leobendorf II zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach dem SV Leobendorf II stellt der SV Spillern mit 42 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Der SV Spillern tritt am Freitag, den 31.03.2023, um 19:30 Uhr, beim SC Stronsdorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Leobendorf II den SV Unterstinkenbrunn.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV Leobendorf II, 0:4 (0:3)

93 Lukas Weber 0:4

42 Nico Bock 0:3

34 Stefan Hold 0:2

16 Emir Salihovic 0:1

