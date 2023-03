Großrußbach feiert Triumph über Göllersdorf

Details Montag, 27. März 2023 00:51

1. Klasse Nordwest: Für den SV Göllersdorf gab es in der Partie gegen die USVG Großrußbach, an deren Ende vor 200 Besuchern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Göllersdorf, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel beider Teams war 3:2 für Großrußbach geendet.

Nach etwa 16 Minuten hatte der SV Göllersdorf die erste Chance. Nach 25 Minuten vergaben die Gastgeber die nächste Möglichkeit in Führung zu gehen. Aber Ovidiu-Alexandru Ionescu brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste über die Linie (37.). Ein Tor auf Seiten der USVG Großrußbach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Tobias Flandorfer erhöhte für Großrußbach auf 2:0 (63.). In Halbzeit zwei war vor den Toren nicht mehr so viel los. Am Ende punktete die USVG Großrußbach dreifach beim SV Göllersdorf.

Göllersdorf verliert etwas den Anschluss nach oben

Mit 23 Punkten auf der Habenseite steht Göllersdorf derzeit auf dem vierten Rang. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Göllersdorf noch Luft nach oben.

Großrußbach ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. Die USVG Großrußbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Großrußbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Göllersdorf tritt am kommenden Sonntag beim UFC Hadres/M. an, die USVG Großrußbach empfängt am selben Tag den UFC Obritz.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – USVG Großrußbach, 0:2 (0:1)

63 Tobias Flandorfer 0:2

37 Ovidiu-Alexandru Ionescu 0:1

