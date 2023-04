Leobendorf II auch gegen Unterstinkenbrunn in Bestform

Details Sonntag, 02. April 2023 00:40

1. Klasse Nordwest: Mit der Zweitvertretung von Leobendorf und Unterstinkenbrunn trafen sich am Samstag vor rund 180 Besuchern zwei Topteams. Für den Gast schien der SV Leobendorf II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Leobendorf II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Unterstinkenbrunn einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Leobendorf II und Unterstinkenbrunn ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das Spitzenspiel der 15. Runde sollte im zweiten Durchgang aber noch einen Gang zulegen. Spätestens als Leobendorf II das erste Tor des Spiels erzielte und so die turbulente Schlussphase einläutete (75.). Als Torschütze zum 1:0 ließ sich Florian Heindl feiern. Der Ligaprimus erzielte in der 82. Minute das 2:0 durch Nico Bock. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Thomas Stift für einen Treffer sorgte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Leobendorf II den SV Unterstinkenbrunn 3:0.

Leobendorf II mit neun Punkten Vorsprung

Leobendorf II konnte sich gegen Unterstinkenbrunn auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur 13 Gegentoren hat der SV Leobendorf II die beste Defensive der 1. Klasse Nordwest. Die Saisonbilanz der Heimmannschaft sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und drei Unentschieden büßte Leobendorf II lediglich eine Niederlage ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Leobendorf II seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

In der Tabelle liegt der SV Unterstinkenbrunn nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Unterstinkenbrunn verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die Situation beim SV Unterstinkenbrunn bleibt angespannt. Gegen Leobendorf II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für den SV Leobendorf II ist der SV St. Andrä-Wördern (Samstag, 16:30 Uhr). Unterstinkenbrunn misst sich am selben Tag mit dem SC Stronsdorf (15:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – SV Unterstinkenbrunn, 3:0 (0:0)

93 Thomas Stift 3:0

82 Nico Bock 2:0

75 Florian Heindl 1:0

