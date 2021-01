Schwadorf nach Verlustpunkten an der Spitze

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 13:23

Mit nur sechs gespielten Spielen steht der ASK Schwadorf im Mittelfeld der Tabelle der 1. Klasse Ost. Sieht man sich diese aber näher an, könnte sich die Elf von Manfred Hentschel sogar an die Spitze setzen. "Wir sind mit den Leistungen sehr zufrieden und sind nach Verlustpunkten sogar vorne. Wir haben bei einer Fortsetzung noch alle Möglichkeiten", so der Trainer des ASK Schwadorf zu Beginn des Gesprächs.

Lediglich eine Niederlage musste der ASK hinnehmen und wurde dann unter dem Strich vom Abbruch gestoppt. "Wir waren gut drauf und haben leider nur diese sechs Spiele machen können. Unser gutes Kollektiv und der Zusammenhalt haben uns in diesen Partien ausgezeichnet", so der Coach. Über den Abbruch denkt Hentschel wie folgt. "An erster Stelle steht die Gesundheit. Auch der Fußball ist in diesem Fall zweitrangig und es geht darum, die Arbeitsplätze nicht zu verlieren. Dennoch ist es schade, da somit unser Lauf gestoppt wurde", so Hentschel zum Thema Corona.

Großer Favoritenkreis

Angesprochen auf die möglichen Veränderungen auf personeller Ebene hat der Trainer des ASK klare Antorten parat. "Der Kader bleibt ziemlich gleich und wir haben keinen Grund etwas großartig zu ändern. Der ein oder andere Spieler wird dazukommen, aber es wird sich in Grenzen halten", hält sich Hentschel noch ein wenig bedeckt. Klarer wird er dann in Hinblick auf die Zielvorgabe für die Fortsetzung der Spielzeit. "Wir wollen vorne mitspielen und so viele Spiele gewinnen wie es geht. Die Konkurrenz ist aber sehr stark und ich sehe Himberg und Wienerwald als zwei der Favoriten auf den Titel. Dazu kommen aber noch andere Teams, die ebenfalls mitreden werden. Es ist eine offene Sache", so Manfred Hentschel abschließend zu den Kräfteverhältnissen in der 1. Klasse Ost. An Spannung sollte es in der Liga also nicht scheitern, so viel ist aus den vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen klar geworden.